Трамп сделал заявление о встрече Путина, Си и Ким Чен Ына в Китае

https://ria.ru/20250903/tramp-2039353932.html
Руководства России, Китая и Северной Кореи планируют заговор против США, написал американский президент Дональда Трамп в Truth Social. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T13:18:00+03:00
2025-09-03T13:18:00+03:00
2025-09-03T13:18:00+03:00
в мире
китай
россия
пекин
ким чен ын
владимир путин
шос
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037029858_256:0:2500:1262_1920x0_80_0_0_6e7641254c7627cdd1ccce60bf9dd2cf.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Руководства России, Китая и Северной Кореи планируют заговор против США, написал американский президент Дональда Трамп в Truth Social."Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки", — заявил он, обращаясь к председателю КНР Си Цзиньпину.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил надежду на то, что заявления Трампа о "заговорах" сделаны в переносном смысле.Владимир Путин находится в КНР с четырехдневным визитом, в ходе которого он принял участие в саммите ШОС и провел серию переговоров с иностранными лидерами.Во вторник главы России и Китая провели переговоры в Пекине в широком и узком составе. Они обсудили двусторонние отношения, вопросы мировой и региональной повестки.В среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел масштабный парад с участием тысяч китайских военнослужащих, более 100 самолетов и сотен единиц наземной техники вооруженных сил страны. Власти Китая ранее указывали, что вся техника, которая демонстрируется на параде этого года, произведена в КНР и уже стоит на вооружении страны.На параде по приглашению Си присутствовали лидеры 26 иностранных государств, в том числе Путин и Ким Чен Ын.
китай
россия
пекин
