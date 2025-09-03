https://ria.ru/20250903/tramp-2039353932.html

Трамп сделал заявление о встрече Путина, Си и Ким Чен Ына в Китае

Трамп сделал заявление о встрече Путина, Си и Ким Чен Ына в Китае - РИА Новости, 03.09.2025

Трамп сделал заявление о встрече Путина, Си и Ким Чен Ына в Китае

Руководства России, Китая и Северной Кореи планируют заговор против США, написал американский президент Дональда Трамп в Truth Social. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T13:18:00+03:00

2025-09-03T13:18:00+03:00

2025-09-03T13:18:00+03:00

в мире

китай

россия

пекин

ким чен ын

владимир путин

шос

саммит шос в китае в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037029858_256:0:2500:1262_1920x0_80_0_0_6e7641254c7627cdd1ccce60bf9dd2cf.jpg

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Руководства России, Китая и Северной Кореи планируют заговор против США, написал американский президент Дональда Трамп в Truth Social."Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки", — заявил он, обращаясь к председателю КНР Си Цзиньпину.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил надежду на то, что заявления Трампа о "заговорах" сделаны в переносном смысле.Владимир Путин находится в КНР с четырехдневным визитом, в ходе которого он принял участие в саммите ШОС и провел серию переговоров с иностранными лидерами.Во вторник главы России и Китая провели переговоры в Пекине в широком и узком составе. Они обсудили двусторонние отношения, вопросы мировой и региональной повестки.В среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел масштабный парад с участием тысяч китайских военнослужащих, более 100 самолетов и сотен единиц наземной техники вооруженных сил страны. Власти Китая ранее указывали, что вся техника, которая демонстрируется на параде этого года, произведена в КНР и уже стоит на вооружении страны.На параде по приглашению Си присутствовали лидеры 26 иностранных государств, в том числе Путин и Ким Чен Ын.

https://ria.ru/20250903/merts-2039339493.html

https://ria.ru/20250903/merts-2039293516.html

https://ria.ru/20250903/poslanie-2039277999.html

китай

россия

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, пекин, ким чен ын, владимир путин, шос, саммит шос в китае в 2025 году, дональд трамп