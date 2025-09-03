Рейтинг@Mail.ru
Трамп сделал заявление о встрече Путина, Си и Ким Чен Ына в Китае - РИА Новости, 03.09.2025
13:18 03.09.2025
Трамп сделал заявление о встрече Путина, Си и Ким Чен Ына в Китае
Руководства России, Китая и Северной Кореи планируют заговор против США, написал американский президент Дональда Трамп в Truth Social.
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Руководства России, Китая и Северной Кореи планируют заговор против США, написал американский президент Дональда Трамп в Truth Social."Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки", — заявил он, обращаясь к председателю КНР Си Цзиньпину.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил надежду на то, что заявления Трампа о "заговорах" сделаны в переносном смысле.Владимир Путин находится в КНР с четырехдневным визитом, в ходе которого он принял участие в саммите ШОС и провел серию переговоров с иностранными лидерами.Во вторник главы России и Китая провели переговоры в Пекине в широком и узком составе. Они обсудили двусторонние отношения, вопросы мировой и региональной повестки.В среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел масштабный парад с участием тысяч китайских военнослужащих, более 100 самолетов и сотен единиц наземной техники вооруженных сил страны. Власти Китая ранее указывали, что вся техника, которая демонстрируется на параде этого года, произведена в КНР и уже стоит на вооружении страны.На параде по приглашению Си присутствовали лидеры 26 иностранных государств, в том числе Путин и Ким Чен Ын.
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Руководства России, Китая и Северной Кореи планируют заговор против США, написал американский президент Дональда Трамп в Truth Social.
«
"Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки", — заявил он, обращаясь к председателю КНР Си Цзиньпину.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил надежду на то, что заявления Трампа о "заговорах" сделаны в переносном смысле.
Владимир Путин находится в КНР с четырехдневным визитом, в ходе которого он принял участие в саммите ШОС и провел серию переговоров с иностранными лидерами.
Во вторник главы России и Китая провели переговоры в Пекине в широком и узком составе. Они обсудили двусторонние отношения, вопросы мировой и региональной повестки.
В среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел масштабный парад с участием тысяч китайских военнослужащих, более 100 самолетов и сотен единиц наземной техники вооруженных сил страны. Власти Китая ранее указывали, что вся техника, которая демонстрируется на параде этого года, произведена в КНР и уже стоит на вооружении страны.
На параде по приглашению Си присутствовали лидеры 26 иностранных государств, в том числе Путин и Ким Чен Ын.
