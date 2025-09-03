https://ria.ru/20250903/tokenizatsiya-2039288486.html
В Росэксимбанке рассказали о будущем токенизации
2025-09-03T09:47:00+03:00
2025-09-03T09:47:00+03:00
2025-09-03T10:13:00+03:00
экономика
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Ключевым фактором в успешном развитии цифровых финансовых технологий является обеспечение безопасной интеграции токенизированных инструментов в традиционную финансовую систему, важна и регуляторная ясность ЦБ РФ, сообщил на полях Восточного экономического форума-2025 председатель правления Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ) Петр Засельский.Он подчеркнул, что, несмотря на осторожность российских участников ввиду отсутствия четкой нормативной базы, за рубежом такие расчеты уже становятся обыденностью, особенно в странах, где ранее отсутствовали развитые финансовые инфраструктуры.Засельский отметил, что Росэксимбанк активно поддерживает инициативы Банка России в этой сфере и участвует в экспериментальных проектах."Токены, по сути, удостоверяют фундаментальные понятия, такие как долг или право собственности, но их цифровая форма дает беспрецедентные удобство, скорость и эффективность в международных расчетах. Для наших клиентов крайне важна регуляторная ясность, которую привносит Центральный банк", - подчеркнул председатель правления кредитной организации.Он также указал на большой потенциал использования цифровых валют для трансграничных платежей, опираясь на первые успешные результаты запуска цифрового рубля на внутреннем контуре, и выразил надежду на успешную работу интероперабельности платформ цифровых валют центральных банков, например, в странах БРИКС."Росэксимбанк готов к внедрению этих технологий, включая переход на цифровой рубль", - добавил Засельский.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
