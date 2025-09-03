Рейтинг@Mail.ru
Татарстан обсудит на ВЭФ инвестиции, исламское финансирование и ИИ-проекты - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
11:32 03.09.2025 (обновлено: 15:42 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/tatarstan-2039318509.html
Татарстан обсудит на ВЭФ инвестиции, исламское финансирование и ИИ-проекты
Татарстан обсудит на ВЭФ инвестиции, исламское финансирование и ИИ-проекты - РИА Новости, 03.09.2025
Татарстан обсудит на ВЭФ инвестиции, исламское финансирование и ИИ-проекты
Делегация Татарстана в рамках десятого Восточного экономического форума примет участие в обсуждении вопросов инвестиционного развития регионов, малого и... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T11:32:00+03:00
2025-09-03T15:42:00+03:00
республика татарстан
восточный экономический форум (вэф)
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039142771_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_314e4952e3cefa806892293a103f2399.jpg
КАЗАНЬ, 3 сен – РИА Новости. Делегация Татарстана в рамках десятого Восточного экономического форума примет участие в обсуждении вопросов инвестиционного развития регионов, малого и среднего предпринимательства, исламского финансирования и исследований в области искусственного интеллекта, сообщает министерство экономики республики. "В рамках форума делегация Татарстана примет участие в заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению "Инвестиции", а также в мероприятиях, посвященных национальной модели улучшения делового климата России и инвестиционного развития регионов. В программе визита запланированы также участие в мероприятиях форума, посвященных развитию малого и среднего предпринимательства и кооперации реализуемого корпорацией МСП", - говорится в сообщении. Кроме того, запланированы встречи с компаниями и организациями по вопросам реализации проектов в Татарстане, а также обсуждение с представителями стран исламского мира вопросов исламского финансирования. Делегацию Татарстана на Восточном экономическом форуме возглавил заместитель премьер-министра - министр экономики республики Мидхат Шагиахметов. В состав делегации вошли представители ключевых структур Татарстана, отвечающих за развитие экономики, международное сотрудничество и инновации: министерства экономики республики, агентства инвестиционного развития, инновационного технопарка "Идея", Всемирного конгресса татар. На полях форума запланировано также подписание соглашения о сотрудничестве между инновационным технопарком "Идея" и Дальневосточным федеральным университетом. Стороны обсудят совместные проекты в сфере инноваций, высоких технологий и реализации национальных проектов. Особое внимание будет уделено развитию исследований в области искусственного интеллекта. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039142771_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_36f152688ccd3592b5821ab2eb3e9a7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
восточный экономический форум (вэф), республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Восточный экономический форум (ВЭФ), Республика Татарстан (Татарстан)
Татарстан обсудит на ВЭФ инвестиции, исламское финансирование и ИИ-проекты

Татарстан на ВЭФ обсудит инвестиции, исламское финансирование и ИИ-исследования

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннер Восточного экономического форума
Баннер Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Баннер Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 3 сен – РИА Новости. Делегация Татарстана в рамках десятого Восточного экономического форума примет участие в обсуждении вопросов инвестиционного развития регионов, малого и среднего предпринимательства, исламского финансирования и исследований в области искусственного интеллекта, сообщает министерство экономики республики.
"В рамках форума делегация Татарстана примет участие в заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению "Инвестиции", а также в мероприятиях, посвященных национальной модели улучшения делового климата России и инвестиционного развития регионов. В программе визита запланированы также участие в мероприятиях форума, посвященных развитию малого и среднего предпринимательства и кооперации реализуемого корпорацией МСП", - говорится в сообщении.
Кроме того, запланированы встречи с компаниями и организациями по вопросам реализации проектов в Татарстане, а также обсуждение с представителями стран исламского мира вопросов исламского финансирования.
Делегацию Татарстана на Восточном экономическом форуме возглавил заместитель премьер-министра - министр экономики республики Мидхат Шагиахметов. В состав делегации вошли представители ключевых структур Татарстана, отвечающих за развитие экономики, международное сотрудничество и инновации: министерства экономики республики, агентства инвестиционного развития, инновационного технопарка "Идея", Всемирного конгресса татар.
На полях форума запланировано также подписание соглашения о сотрудничестве между инновационным технопарком "Идея" и Дальневосточным федеральным университетом. Стороны обсудят совместные проекты в сфере инноваций, высоких технологий и реализации национальных проектов. Особое внимание будет уделено развитию исследований в области искусственного интеллекта.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Республика ТатарстанВосточный экономический форум (ВЭФ)Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала