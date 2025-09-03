https://ria.ru/20250903/tatarstan-2039318509.html

Татарстан обсудит на ВЭФ инвестиции, исламское финансирование и ИИ-проекты

КАЗАНЬ, 3 сен – РИА Новости. Делегация Татарстана в рамках десятого Восточного экономического форума примет участие в обсуждении вопросов инвестиционного развития регионов, малого и среднего предпринимательства, исламского финансирования и исследований в области искусственного интеллекта, сообщает министерство экономики республики. "В рамках форума делегация Татарстана примет участие в заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению "Инвестиции", а также в мероприятиях, посвященных национальной модели улучшения делового климата России и инвестиционного развития регионов. В программе визита запланированы также участие в мероприятиях форума, посвященных развитию малого и среднего предпринимательства и кооперации реализуемого корпорацией МСП", - говорится в сообщении. Кроме того, запланированы встречи с компаниями и организациями по вопросам реализации проектов в Татарстане, а также обсуждение с представителями стран исламского мира вопросов исламского финансирования. Делегацию Татарстана на Восточном экономическом форуме возглавил заместитель премьер-министра - министр экономики республики Мидхат Шагиахметов. В состав делегации вошли представители ключевых структур Татарстана, отвечающих за развитие экономики, международное сотрудничество и инновации: министерства экономики республики, агентства инвестиционного развития, инновационного технопарка "Идея", Всемирного конгресса татар. На полях форума запланировано также подписание соглашения о сотрудничестве между инновационным технопарком "Идея" и Дальневосточным федеральным университетом. Стороны обсудят совместные проекты в сфере инноваций, высоких технологий и реализации национальных проектов. Особое внимание будет уделено развитию исследований в области искусственного интеллекта. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

