В зоне СВО задействовали новую российскую технологию спасения конечностей
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 03.09.2025 (обновлено: 16:24 03.09.2025)
В зоне СВО задействовали новую российскую технологию спасения конечностей
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские хирурги разработал уникальную медицинскую технологию по спасению конечностей, которая была успешно применена на передовой и "взята на вооружение" медиками, сообщил РИА Новости президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Новая Формация" Юрий Айрапетян. Созданная российским хирургом-онкологом Александром Бабичем уникальная инновационная методика позволяет консервировать ампутированные конечности для их последующей реплантации. Как сообщил Айрапетян, разработка российского хирурга была профинансирована организацией "Новая формация" при содействии фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем". "Мы добились того, чтобы по боевому распоряжению наши медики выехали на передовую. Мы этот вопрос полностью финансировали, и после 14 проведенных операций, у семерых были спасены конечности… Медицинская академия при Министерстве обороны говорила о том, что данная технология была "взята на вооружение", - сказал Айрапетян.
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские хирурги разработал уникальную медицинскую технологию по спасению конечностей, которая была успешно применена на передовой и "взята на вооружение" медиками, сообщил РИА Новости президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Новая Формация" Юрий Айрапетян.
Созданная российским хирургом-онкологом Александром Бабичем уникальная инновационная методика позволяет консервировать ампутированные конечности для их последующей реплантации. Как сообщил Айрапетян, разработка российского хирурга была профинансирована организацией "Новая формация" при содействии фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем".
"Мы добились того, чтобы по боевому распоряжению наши медики выехали на передовую. Мы этот вопрос полностью финансировали, и после 14 проведенных операций, у семерых были спасены конечности… Медицинская академия при Министерстве обороны говорила о том, что данная технология была "взята на вооружение", - сказал Айрапетян.
Медик рассказал о применении российского кровоостанавливающего в зоне СВО
29 августа, 00:00
