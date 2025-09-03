https://ria.ru/20250903/svo-2039417885.html

В зоне СВО задействовали новую российскую технологию спасения конечностей

В зоне СВО задействовали новую российскую технологию спасения конечностей - РИА Новости, 03.09.2025

В зоне СВО задействовали новую российскую технологию спасения конечностей

Российские хирурги разработал уникальную медицинскую технологию по спасению конечностей, которая была успешно применена на передовой и "взята на вооружение"... РИА Новости, 03.09.2025

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские хирурги разработал уникальную медицинскую технологию по спасению конечностей, которая была успешно применена на передовой и "взята на вооружение" медиками, сообщил РИА Новости президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Новая Формация" Юрий Айрапетян. Созданная российским хирургом-онкологом Александром Бабичем уникальная инновационная методика позволяет консервировать ампутированные конечности для их последующей реплантации. Как сообщил Айрапетян, разработка российского хирурга была профинансирована организацией "Новая формация" при содействии фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем". "Мы добились того, чтобы по боевому распоряжению наши медики выехали на передовую. Мы этот вопрос полностью финансировали, и после 14 проведенных операций, у семерых были спасены конечности… Медицинская академия при Министерстве обороны говорила о том, что данная технология была "взята на вооружение", - сказал Айрапетян.

россия

