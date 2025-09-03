Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли до 60 боевиков в зоне действий "Днепра"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:27 03.09.2025 (обновлено: 13:28 03.09.2025)
ВСУ за сутки потеряли до 60 боевиков в зоне действий "Днепра"
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 военных ВСУ, два артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы, склад материальных средств, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Никольское, Львово Херсонской области, Белогорье и Степногорск Запорожской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, девять автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Российский военный
© РИА Новости / Евгений Биятов
Российский военный. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 военных ВСУ, два артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы, склад материальных средств, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Никольское, Львово Херсонской области, Белогорье и Степногорск Запорожской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, девять автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
ВС России нанесли удары по транспортной инфраструктуре ВСУ
Специальная военная операция на Украине
Вооруженные силы Украины
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Вооруженные силы РФ
 
 
