ВСУ за сутки потеряли до 60 боевиков в зоне действий "Днепра"
2025-09-03T13:27:00+03:00
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 военных ВСУ, два артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы, склад материальных средств, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Никольское, Львово Херсонской области, Белогорье и Степногорск Запорожской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, девять автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
