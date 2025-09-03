Рейтинг@Mail.ru
Суд отказался доставить на слушание обвиняемого в подрыве "Севпотоков"
15:05 03.09.2025 (обновлено: 15:16 03.09.2025)
Суд отказался доставить на слушание обвиняемого в подрыве "Севпотоков"
БОЛОНЬЯ, 3 сен - РИА Новости. Апелляционный суд Болоньи, рассматривающий вопрос об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в связи с подрывом газопроводов "Северный поток" в 2022 году, отказал его защите в доставке из тюрьмы для очного присутствия на процессе, заявил журналистам Никола Канестрини. "Возражение отклонено, заседание возобновилось", - сообщил он журналистам у здания суда. Ранее Канестрири заявил, что Кузнецова перевели из тюрьмы Римини в другой город области Эмилия-Романья из-за обвинений в терроризме, который Италия сочла соответствующим статье немецкой прокуратуры об "антиконституционном саботаже", для проведения процесса. Открывшееся в среду заседание проходит в режиме видеосвязи.Как заявил ранее журналистам Канестрини, защита настаивала на доставке Кузнецова из тюрьмы, в том числе, потому что в суде есть проблемы со связью.
© OpenСергей Кузнецов, арестованный в Италии в связи с терактом на "Северных потоках"
Сергей Кузнецов, арестованный в Италии в связи с терактом на "Северных потоках". Архивное фото
БОЛОНЬЯ, 3 сен - РИА Новости. Апелляционный суд Болоньи, рассматривающий вопрос об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в связи с подрывом газопроводов "Северный поток" в 2022 году, отказал его защите в доставке из тюрьмы для очного присутствия на процессе, заявил журналистам Никола Канестрини.
"Возражение отклонено, заседание возобновилось", - сообщил он журналистам у здания суда.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В бундестаге предложили взыскать компенсации за подрыв "Северного потока"
Вчера, 04:40
Ранее Канестрири заявил, что Кузнецова перевели из тюрьмы Римини в другой город области Эмилия-Романья из-за обвинений в терроризме, который Италия сочла соответствующим статье немецкой прокуратуры об "антиконституционном саботаже", для проведения процесса.
Открывшееся в среду заседание проходит в режиме видеосвязи.
Как заявил ранее журналистам Канестрини, защита настаивала на доставке Кузнецова из тюрьмы, в том числе, потому что в суде есть проблемы со связью.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Суд Болоньи рассмотрит экстрадицию украинца Кузнецова в ФРГ по видеосвязи
Вчера, 13:19
 
В миреБолоньяГерманияУкраинаСергей Кузнецов (архитектор)Северный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
