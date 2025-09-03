https://ria.ru/20250903/sud-2039395508.html

Суд отказался доставить на слушание обвиняемого в подрыве "Севпотоков"

Суд отказался доставить на слушание обвиняемого в подрыве "Севпотоков"

БОЛОНЬЯ, 3 сен - РИА Новости. Апелляционный суд Болоньи, рассматривающий вопрос об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в связи с подрывом газопроводов "Северный поток" в 2022 году, отказал его защите в доставке из тюрьмы для очного присутствия на процессе, заявил журналистам Никола Канестрини. "Возражение отклонено, заседание возобновилось", - сообщил он журналистам у здания суда. Ранее Канестрири заявил, что Кузнецова перевели из тюрьмы Римини в другой город области Эмилия-Романья из-за обвинений в терроризме, который Италия сочла соответствующим статье немецкой прокуратуры об "антиконституционном саботаже", для проведения процесса. Открывшееся в среду заседание проходит в режиме видеосвязи.Как заявил ранее журналистам Канестрини, защита настаивала на доставке Кузнецова из тюрьмы, в том числе, потому что в суде есть проблемы со связью.

