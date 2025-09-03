https://ria.ru/20250903/storony-2039430644.html
Россия и Китай пришли к консенсусу по "Силе Сибири — 2", заявил Путин
03.09.2025
Россия и Китай пришли к консенсусу по "Силе Сибири — 2", заявил Путин
Российская и китайская стороны нашли консенсус по проекту "Сила Сибири-2", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Российская и китайская стороны нашли консенсус по проекту "Сила Сибири-2", заявил президент России Владимир Путин."Нашли консенсус переговаривающейся стороны (по этому проекту - ред.). Это, знаете, здесь нет никакой благотворительности ни с одной, ни с другой стороны", - сказал Путин журналистам.Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Россия и Китай пришли к консенсусу по "Силе Сибири — 2", заявил Путин
Путин: Россия и Китай достигли согласия по проекту "Сила Сибири — 2"