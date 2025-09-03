Рейтинг@Mail.ru
Более 60 млн рублей направили на развитие семейных ферм на Ставрополье - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
18:13 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/stavropole-2039476607.html
Более 60 млн рублей направили на развитие семейных ферм на Ставрополье
Более 60 млн рублей направили на развитие семейных ферм на Ставрополье - РИА Новости, 03.09.2025
Более 60 млн рублей направили на развитие семейных ферм на Ставрополье
Пять фермерских хозяйств в Ставропольском крае получили гранты на развитие семейных ферм на общую сумму 63,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T18:13:00+03:00
2025-09-03T18:13:00+03:00
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
фермеры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894267727_0:124:3097:1866_1920x0_80_0_0_ae17e76317bf5a93697dc5b76cce07f2.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Пять фермерских хозяйств в Ставропольском крае получили гранты на развитие семейных ферм на общую сумму 63,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Победители конкурса - фермеры из Георгиевского, Степновского, Новоалександровского и Труновского округов - представили перспективные проекты, охватывающие ключевые направления сельского хозяйства. Это развитие птицеводства и мясного скотоводства, создание мощностей по переработке молока, убою крупного рогатого скота. "Грант на развитие семейной фермы предоставляется в размере, не превышающем 30 миллионов рублей, но не более 60% стоимости проекта грантополучателя. Размер гранта, который получит фермер, определяет конкурсная комиссия с учетом запланированных собственных средств хозяйства и его расходов на указанные цели. Также к критериям отбора относятся: приоритетность направления деятельности, наличие в собственности или аренде земель сельхозназначения, производственных объектов, сельхозтехники", - отметил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Бондаренко. По поручению губернатора региона Владимира Владимирова, в этом году на развитие малого агробизнеса предусмотрели более 185 миллионов рублей. В зависимости от вида грантовой поддержки за счет средств бюджета фермеры могут приобрести земельные участки, разработать проектную документацию для строительства или реконструкции производственных и складских зданий. Также могут закупить сельхозживотных и рыбопосадочный материал, саженцы многолетних насаждений, а еще необходимую для сельхозпроизводства технику и оборудование. На Ставрополье гранты на развитие семейных ферм предоставляются аграриям с 2012 года. За это время поддержку, в том числе за счет реализации краевой госпрограммы "Развитие сельского хозяйства" получили 237 проектов. Такая мера позволяет семейным фермам расширить или модернизировать производство, приобрести новое оборудование, подвести инженерные коммуникации.
https://ria.ru/20250826/vladimirov-2037704609.html
https://ria.ru/20250624/stavropole-2025063353.html
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894267727_366:0:3097:2048_1920x0_80_0_0_df995d65b4dd87d0b58e57c0e9b78ad6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ставропольский край, владимир владимиров, фермеры
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров, фермеры
Более 60 млн рублей направили на развитие семейных ферм на Ставрополье

Пять фермерских хозяйств из Ставрополья получили гранты на 63,2 млн рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКоровы на ферме
Коровы на ферме - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Коровы на ферме . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Пять фермерских хозяйств в Ставропольском крае получили гранты на развитие семейных ферм на общую сумму 63,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Победители конкурса - фермеры из Георгиевского, Степновского, Новоалександровского и Труновского округов - представили перспективные проекты, охватывающие ключевые направления сельского хозяйства. Это развитие птицеводства и мясного скотоводства, создание мощностей по переработке молока, убою крупного рогатого скота.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Владимиров: делаем все, чтобы ставропольцы получали медпомощь дома
26 августа, 16:48
"Грант на развитие семейной фермы предоставляется в размере, не превышающем 30 миллионов рублей, но не более 60% стоимости проекта грантополучателя. Размер гранта, который получит фермер, определяет конкурсная комиссия с учетом запланированных собственных средств хозяйства и его расходов на указанные цели. Также к критериям отбора относятся: приоритетность направления деятельности, наличие в собственности или аренде земель сельхозназначения, производственных объектов, сельхозтехники", - отметил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Бондаренко.
По поручению губернатора региона Владимира Владимирова, в этом году на развитие малого агробизнеса предусмотрели более 185 миллионов рублей. В зависимости от вида грантовой поддержки за счет средств бюджета фермеры могут приобрести земельные участки, разработать проектную документацию для строительства или реконструкции производственных и складских зданий. Также могут закупить сельхозживотных и рыбопосадочный материал, саженцы многолетних насаждений, а еще необходимую для сельхозпроизводства технику и оборудование.
На Ставрополье гранты на развитие семейных ферм предоставляются аграриям с 2012 года. За это время поддержку, в том числе за счет реализации краевой госпрограммы "Развитие сельского хозяйства" получили 237 проектов. Такая мера позволяет семейным фермам расширить или модернизировать производство, приобрести новое оборудование, подвести инженерные коммуникации.
Производство продуктов питания - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Производство пищевой продукции на Ставрополье выросло на 12%
24 июня, 12:21
 
Ставропольский крайСтавропольский крайВладимир Владимировфермеры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала