Более 60 млн рублей направили на развитие семейных ферм на Ставрополье
Более 60 млн рублей направили на развитие семейных ферм на Ставрополье
2025-09-03T18:13:00+03:00
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Пять фермерских хозяйств в Ставропольском крае получили гранты на развитие семейных ферм на общую сумму 63,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Победители конкурса - фермеры из Георгиевского, Степновского, Новоалександровского и Труновского округов - представили перспективные проекты, охватывающие ключевые направления сельского хозяйства. Это развитие птицеводства и мясного скотоводства, создание мощностей по переработке молока, убою крупного рогатого скота. "Грант на развитие семейной фермы предоставляется в размере, не превышающем 30 миллионов рублей, но не более 60% стоимости проекта грантополучателя. Размер гранта, который получит фермер, определяет конкурсная комиссия с учетом запланированных собственных средств хозяйства и его расходов на указанные цели. Также к критериям отбора относятся: приоритетность направления деятельности, наличие в собственности или аренде земель сельхозназначения, производственных объектов, сельхозтехники", - отметил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Бондаренко. По поручению губернатора региона Владимира Владимирова, в этом году на развитие малого агробизнеса предусмотрели более 185 миллионов рублей. В зависимости от вида грантовой поддержки за счет средств бюджета фермеры могут приобрести земельные участки, разработать проектную документацию для строительства или реконструкции производственных и складских зданий. Также могут закупить сельхозживотных и рыбопосадочный материал, саженцы многолетних насаждений, а еще необходимую для сельхозпроизводства технику и оборудование. На Ставрополье гранты на развитие семейных ферм предоставляются аграриям с 2012 года. За это время поддержку, в том числе за счет реализации краевой госпрограммы "Развитие сельского хозяйства" получили 237 проектов. Такая мера позволяет семейным фермам расширить или модернизировать производство, приобрести новое оборудование, подвести инженерные коммуникации.
