https://ria.ru/20250903/stavropole-2039476607.html

Более 60 млн рублей направили на развитие семейных ферм на Ставрополье

Более 60 млн рублей направили на развитие семейных ферм на Ставрополье - РИА Новости, 03.09.2025

Более 60 млн рублей направили на развитие семейных ферм на Ставрополье

Пять фермерских хозяйств в Ставропольском крае получили гранты на развитие семейных ферм на общую сумму 63,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T18:13:00+03:00

2025-09-03T18:13:00+03:00

2025-09-03T18:13:00+03:00

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

фермеры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894267727_0:124:3097:1866_1920x0_80_0_0_ae17e76317bf5a93697dc5b76cce07f2.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Пять фермерских хозяйств в Ставропольском крае получили гранты на развитие семейных ферм на общую сумму 63,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Победители конкурса - фермеры из Георгиевского, Степновского, Новоалександровского и Труновского округов - представили перспективные проекты, охватывающие ключевые направления сельского хозяйства. Это развитие птицеводства и мясного скотоводства, создание мощностей по переработке молока, убою крупного рогатого скота. "Грант на развитие семейной фермы предоставляется в размере, не превышающем 30 миллионов рублей, но не более 60% стоимости проекта грантополучателя. Размер гранта, который получит фермер, определяет конкурсная комиссия с учетом запланированных собственных средств хозяйства и его расходов на указанные цели. Также к критериям отбора относятся: приоритетность направления деятельности, наличие в собственности или аренде земель сельхозназначения, производственных объектов, сельхозтехники", - отметил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Бондаренко. По поручению губернатора региона Владимира Владимирова, в этом году на развитие малого агробизнеса предусмотрели более 185 миллионов рублей. В зависимости от вида грантовой поддержки за счет средств бюджета фермеры могут приобрести земельные участки, разработать проектную документацию для строительства или реконструкции производственных и складских зданий. Также могут закупить сельхозживотных и рыбопосадочный материал, саженцы многолетних насаждений, а еще необходимую для сельхозпроизводства технику и оборудование. На Ставрополье гранты на развитие семейных ферм предоставляются аграриям с 2012 года. За это время поддержку, в том числе за счет реализации краевой госпрограммы "Развитие сельского хозяйства" получили 237 проектов. Такая мера позволяет семейным фермам расширить или модернизировать производство, приобрести новое оборудование, подвести инженерные коммуникации.

https://ria.ru/20250826/vladimirov-2037704609.html

https://ria.ru/20250624/stavropole-2025063353.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ставропольский край, владимир владимиров, фермеры