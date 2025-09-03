https://ria.ru/20250903/ssha-2039405426.html

США не стремятся к конфликту с Китаем или Россией, заявил Хегсет

ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Россией или Китаем, заявил глава Пентагона Пит Хегсет."Президент (США Дональд) Трамп поручил нам в министерстве обороны быть готовыми к историческому восстановлению наших вооружённых сил, к возрождению воинского духа и восстановлению сдерживания — не потому, что мы стремимся к конфликту. Мы не ищем его — и мы ясно дали это понять — с Китаем, Россией, и другими", - сказал Хегсет в интервью Fox News.

