Рейтинг@Mail.ru
США не стремятся к конфликту с Китаем или Россией, заявил Хегсет - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 03.09.2025 (обновлено: 15:48 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/ssha-2039405426.html
США не стремятся к конфликту с Китаем или Россией, заявил Хегсет
США не стремятся к конфликту с Китаем или Россией, заявил Хегсет - РИА Новости, 03.09.2025
США не стремятся к конфликту с Китаем или Россией, заявил Хегсет
Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Россией или Китаем, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T15:30:00+03:00
2025-09-03T15:48:00+03:00
в мире
китай
россия
сша
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037540796_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_7dbc1b52fa79232571ce64a7bee9b080.jpg
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Россией или Китаем, заявил глава Пентагона Пит Хегсет."Президент (США Дональд) Трамп поручил нам в министерстве обороны быть готовыми к историческому восстановлению наших вооружённых сил, к возрождению воинского духа и восстановлению сдерживания — не потому, что мы стремимся к конфликту. Мы не ищем его — и мы ясно дали это понять — с Китаем, Россией, и другими", - сказал Хегсет в интервью Fox News.
https://ria.ru/20250903/ushakov-2039290174.html
китай
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037540796_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_80693a53da146b779d60fa9c3084a0b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, сша, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Китай, Россия, США, Пит Хегсет, Министерство обороны США
США не стремятся к конфликту с Китаем или Россией, заявил Хегсет

Министр обороны Хегсет заявил, что США не стремятся к конфликту с Китаем или РФ

© AP Photo / Evan VucciГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Россией или Китаем, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
"Президент (США Дональд) Трамп поручил нам в министерстве обороны быть готовыми к историческому восстановлению наших вооружённых сил, к возрождению воинского духа и восстановлению сдерживания — не потому, что мы стремимся к конфликту. Мы не ищем его — и мы ясно дали это понять — с Китаем, Россией, и другими", - сказал Хегсет в интервью Fox News.
Главы иностранных делегаций перед парадом в Пекине. 3 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Ушаков ответил на слова Трампа о заговоре России, Китая и КНДР
Вчера, 09:54
 
В миреКитайРоссияСШАПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала