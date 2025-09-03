Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 3 сентября: кадры, подтверждающие контроль половины Купянска - РИА Новости, 03.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
20:03 03.09.2025
Спецоперация, 3 сентября: кадры, подтверждающие контроль половины Купянска
Спецоперация, 3 сентября: кадры, подтверждающие контроль половины Купянска - РИА Новости, 03.09.2025
Спецоперация, 3 сентября: кадры, подтверждающие контроль половины Купянска
Минобороны РФ показало кадры, подтверждающие, что российские войска контролируют половину Купянска Харьковской области, ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК... РИА Новости, 03.09.2025
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры, подтверждающие, что российские войска контролируют половину Купянска Харьковской области, ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК Украины, ПВО сбила ночью 105 украинских беспилотников над Россией. ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК УкраиныСегодня ночью российские войска нанесли групповой удар по предприятиям ВПК и топливной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Нанесено поражение транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 168-ми районах. Средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 170 беспилотников. ВСУ потеряли за сутки около 1300 военнослужащих, следует из сводки министерства. МО РФ показало кадры, подтверждающие контроль войсками РФ половины КупянскаМинобороны РФ показало кадры, подтверждающие, что российские войска контролируют около половины территории города Купянска в Харьковской области. Ранее об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов. На видео показаны российские военнослужащие в центре города, а также в районах наиболее важных административных и промышленных зданий. ПВО сбила ночью 105 БПЛА над регионами РоссииПо данным Минобороны РФ, средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 25 украинских беспилотников над Ростовской областью, 24 – над Брянской, 10 – над Калужской, один – над Смоленской, 20 – над Краснодарским краем, восемь – над Крымом, два – над акваторией Азовского моря и 15 – над акваторией Черного моря. Путин заявил, что военные КНДР героически сражались в Курской областиПрезидент России Владимир Путин заявил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что северокорейские военные сражались героически в Курской области. По его словам, спецподразделения КНДР приняли участие в освобождении Курской области в полном соответствии с договором между странами. Путин также заявил, что Россия никогда не забудет участие КНДР "в борьбе с современным неонацизмом". Если Пхеньян может чем-то помочь России, то обязательно это сделает, это братский долг, заявил в свою очередь северокорейский лидер. Лавров заявил, что для урегулирования конфликта на Украине надо искоренить первопричиныУстойчивое урегулирование на Украине невозможно без искоренения первопричин конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, к таковым относятся угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО и попыток втягивания в этот агрессивный военный блок Украины. Лавров считает, что должна быть сформирована новая система гарантий безопасности России и Украины как составная часть общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Захарова заявила, что Киев отвергает возможность компроомиссов по урегулированиюКиев и его европейские спонсоры отвергают возможность каких-либо компромиссов по украинскому урегулированию вопреки искренне заинтересованной в разрешении конфликта администрации президента США Дональда Трампа и действиям самого американского лидера, заявила в интервью РИА Новости на ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, возвращение к изначальному нейтральному и безъядерному статусу Украины - это и есть гарантии безопасности для нее.
Путин о наступлении группировок ВС России
Путин о наступлении группировок ВС России
Спецоперация, 3 сентября: кадры, подтверждающие контроль половины Купянска

© 2025 МИА «Россия сегодня»
