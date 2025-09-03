Рейтинг@Mail.ru
Российские войска разваили успех в районе Шандриголово в ДНР - РИА Новости, 03.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:26 03.09.2025
Российские войска разваили успех в районе Шандриголово в ДНР
Российские войска разваили успех в районе Шандриголово в ДНР - РИА Новости, 03.09.2025
Российские войска разваили успех в районе Шандриголово в ДНР
Российские войска, развивая успех в районе Шандриголово в ДНР, заняли новые рубежи вдоль реки Нитриус, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
андрей марочко
денис пушилин
вооруженные силы рф
ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Российские войска, развивая успех в районе Шандриголово в ДНР, заняли новые рубежи вдоль реки Нитриус, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Наши войска продолжают развивать успех в районе населенного пункта Шандриголово в ДНР: после уничтожения украинских боевиков ВС РФ продвинулись вдоль реки Нитриус и заняли новые рубежи", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что на данный момент российские военнослужащие уничтожают бронетехнику и личный состав противника на окраинах населенных пунктов Дерилово и Новоселовка. Глава ДНР Денис Пушилин 31 августа сообщал, что российские подразделения продолжают продвижение в районе Шандриголово и Дерилово на краснолиманском направлении.
донецкая народная республика
безопасность, донецкая народная республика, андрей марочко, денис пушилин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
Российские войска разваили успех в районе Шандриголово в ДНР

Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гранатомета АГС в зоне СВО
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гранатомета АГС в зоне СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Российские войска, развивая успех в районе Шандриголово в ДНР, заняли новые рубежи вдоль реки Нитриус, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Наши войска продолжают развивать успех в районе населенного пункта Шандриголово в ДНР: после уничтожения украинских боевиков ВС РФ продвинулись вдоль реки Нитриус и заняли новые рубежи", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Бойцы "Ахмата" используют FPV против дронов ВСУ в Серебрянском лесничестве
Марочко добавил, что на данный момент российские военнослужащие уничтожают бронетехнику и личный состав противника на окраинах населенных пунктов Дерилово и Новоселовка.
Глава ДНР Денис Пушилин 31 августа сообщал, что российские подразделения продолжают продвижение в районе Шандриголово и Дерилово на краснолиманском направлении.
