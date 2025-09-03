https://ria.ru/20250903/spetsoperatsiya-2039258675.html
Российские войска разваили успех в районе Шандриголово в ДНР
Российские войска, развивая успех в районе Шандриголово в ДНР, заняли новые рубежи вдоль реки Нитриус, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Российские войска, развивая успех в районе Шандриголово в ДНР, заняли новые рубежи вдоль реки Нитриус, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Наши войска продолжают развивать успех в районе населенного пункта Шандриголово в ДНР: после уничтожения украинских боевиков ВС РФ продвинулись вдоль реки Нитриус и заняли новые рубежи", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что на данный момент российские военнослужащие уничтожают бронетехнику и личный состав противника на окраинах населенных пунктов Дерилово и Новоселовка. Глава ДНР Денис Пушилин 31 августа сообщал, что российские подразделения продолжают продвижение в районе Шандриголово и Дерилово на краснолиманском направлении.
