Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Ахмата" используют FPV против дронов ВСУ в Серебрянском лесничестве - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:21 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/spetsoperatsiya-2039258172.html
Бойцы "Ахмата" используют FPV против дронов ВСУ в Серебрянском лесничестве
Бойцы "Ахмата" используют FPV против дронов ВСУ в Серебрянском лесничестве - РИА Новости, 03.09.2025
Бойцы "Ахмата" используют FPV против дронов ВСУ в Серебрянском лесничестве
Бойцы ударных групп БПЛА батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ в Серебрянском лесничестве активно уничтожают дешевыми FPV-дронами агродроны ВСУ и... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T06:21:00+03:00
2025-09-03T06:21:00+03:00
безопасность
россия
донбасс
кременная
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021062883_0:236:3072:1964_1920x0_80_0_0_021f30c0e24d424606da6b4a21785e5c.jpg
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 3 сен - РИА Новости. Бойцы ударных групп БПЛА батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ в Серебрянском лесничестве активно уничтожают дешевыми FPV-дронами агродроны ВСУ и самолеты-разведчики стоимостью от нескольких миллионов рублей и выше, рассказал РИА Новости командир группы ударных БПЛА с позывным "Ёж". Ранее начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов сообщил, что завершается разгром прижатой к реке Северский Донец группировки противника в Серебрянском лесничестве. "Мы ударная группа БПЛА, мы летаем на "камикадзе", на FPV-дронах, мы работаем с БПЛА именно как расчет ПВО (противовоздушная оборона – ред.)", - рассказал командир группы. Боец с позывным "Химера" пояснил, что группа противодействует крупным ударным БПЛА, пролетающим над данным участком стрелковым оружием и ударными дронами. "По рации докладывают, что пошло первое ударное крыло, мы в боевой готовности встречаем. Пролетает оно над нами, и оказывается это было не единственное, а за ним полетело второе, третье, четвертое и так до 17 ударных крыльев беспилотного образца… Три птицы сбили", - рассказал "Химера". Командир группы пояснил РИА Новости, что большая часть дорогостоящих дронов, стоимость которых стартует от нескольких миллионов и выше, сбиваются обычными FPV, которые стоят в разы дешевле – порядка 70 тысяч рублей. "Недавно сбили "Бабу-Ягу" (гексакоптер – ред.), она заходила на позицию, мы ее сбили тараном непосредственно, используя дрон", - рассказал "Еж". ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.
https://ria.ru/20240922/dron-1974084847.html
https://ria.ru/20250902/spetsoperatsiya-2038976073.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донбасс
кременная
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021062883_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_08935731f269cbab8c8d6260fdfa9dea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, донбасс, кременная, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Донбасс, Кременная, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Ахмата" используют FPV против дронов ВСУ в Серебрянском лесничестве

Бойцы Ахмата уничтожают дешевыми FPV-дронами агродроны ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператоры FPV-дронов
Операторы FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Операторы FPV-дронов . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 3 сен - РИА Новости. Бойцы ударных групп БПЛА батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ в Серебрянском лесничестве активно уничтожают дешевыми FPV-дронами агродроны ВСУ и самолеты-разведчики стоимостью от нескольких миллионов рублей и выше, рассказал РИА Новости командир группы ударных БПЛА с позывным "Ёж".
Ранее начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов сообщил, что завершается разгром прижатой к реке Северский Донец группировки противника в Серебрянском лесничестве.
Беспилотник ВСУ со швейцарской камерой, сбитый бойцами спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
В Курской области спецназ "Ахмат" сбил дрон ВСУ с камерой за 80 тысяч евро
22 сентября 2024, 12:25
"Мы ударная группа БПЛА, мы летаем на "камикадзе", на FPV-дронах, мы работаем с БПЛА именно как расчет ПВО (противовоздушная оборона – ред.)", - рассказал командир группы.
Боец с позывным "Химера" пояснил, что группа противодействует крупным ударным БПЛА, пролетающим над данным участком стрелковым оружием и ударными дронами.
"По рации докладывают, что пошло первое ударное крыло, мы в боевой готовности встречаем. Пролетает оно над нами, и оказывается это было не единственное, а за ним полетело второе, третье, четвертое и так до 17 ударных крыльев беспилотного образца… Три птицы сбили", - рассказал "Химера".
Оператор FPV - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Оператор FPV-дрона в Сумской области повторил трюк Люка Скайуокера
2 сентября, 03:46
Командир группы пояснил РИА Новости, что большая часть дорогостоящих дронов, стоимость которых стартует от нескольких миллионов и выше, сбиваются обычными FPV, которые стоят в разы дешевле – порядка 70 тысяч рублей.
"Недавно сбили "Бабу-Ягу" (гексакоптер – ред.), она заходила на позицию, мы ее сбили тараном непосредственно, используя дрон", - рассказал "Еж".
ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьРоссияДонбассКременнаяВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала