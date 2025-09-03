Бойцы "Ахмата" используют FPV против дронов ВСУ в Серебрянском лесничестве

https://ria.ru/20250903/spetsoperatsiya-2039258172.html

Бойцы ударных групп БПЛА батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ в Серебрянском лесничестве активно уничтожают дешевыми FPV-дронами агродроны ВСУ и... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T06:21:00+03:00

СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 3 сен - РИА Новости. Бойцы ударных групп БПЛА батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ в Серебрянском лесничестве активно уничтожают дешевыми FPV-дронами агродроны ВСУ и самолеты-разведчики стоимостью от нескольких миллионов рублей и выше, рассказал РИА Новости командир группы ударных БПЛА с позывным "Ёж". Ранее начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов сообщил, что завершается разгром прижатой к реке Северский Донец группировки противника в Серебрянском лесничестве. "Мы ударная группа БПЛА, мы летаем на "камикадзе", на FPV-дронах, мы работаем с БПЛА именно как расчет ПВО (противовоздушная оборона – ред.)", - рассказал командир группы. Боец с позывным "Химера" пояснил, что группа противодействует крупным ударным БПЛА, пролетающим над данным участком стрелковым оружием и ударными дронами. "По рации докладывают, что пошло первое ударное крыло, мы в боевой готовности встречаем. Пролетает оно над нами, и оказывается это было не единственное, а за ним полетело второе, третье, четвертое и так до 17 ударных крыльев беспилотного образца… Три птицы сбили", - рассказал "Химера". Командир группы пояснил РИА Новости, что большая часть дорогостоящих дронов, стоимость которых стартует от нескольких миллионов и выше, сбиваются обычными FPV, которые стоят в разы дешевле – порядка 70 тысяч рублей. "Недавно сбили "Бабу-Ягу" (гексакоптер – ред.), она заходила на позицию, мы ее сбили тараном непосредственно, используя дрон", - рассказал "Еж". ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.

2025

Дарья Буймова

