В Кремле прочитали сообщение Трампа о якобы заговоре
В Кремле прочитали сообщение Трампа о якобы заговоре - РИА Новости, 03.09.2025
В Кремле прочитали сообщение Трампа о якобы заговоре
В Кремле прочитали сообщение президента США Дональда Трампа о якобы "заговоре" России, Китая и КНДР, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T09:50:00+03:00
2025-09-03T09:50:00+03:00
2025-09-03T10:10:00+03:00
россия
китай
кндр (северная корея)
дональд трамп
юрий ушаков
в мире
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. В Кремле прочитали сообщение президента США Дональда Трампа о якобы "заговоре" России, Китая и КНДР, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Ранее Трамп в соцсети Truth Social, комментируя военный парад в Пекине, обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США."Мы тоже прочитали в соцсетях (сообщение Трампа о якобы "заговоре" России, Китая и КНДР - ред.)", - сказал Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине, в их числе - масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь.
Ушаков о сообщении Трампа про "заговор" России, Китая и КНДР
В Кремле прочитали сообщение Трампа о якобы "заговоре" России, Китая и КНДР, сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Он подчеркнул, что у лидеров России, Китая и КНДР не было и мысли плести заговоры во время торжественных мероприятий в КНР.
