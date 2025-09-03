Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прочитали сообщение Трампа о якобы заговоре - РИА Новости, 03.09.2025
09:50 03.09.2025 (обновлено: 10:10 03.09.2025)
В Кремле прочитали сообщение Трампа о якобы заговоре
В Кремле прочитали сообщение Трампа о якобы заговоре - РИА Новости, 03.09.2025
В Кремле прочитали сообщение Трампа о якобы заговоре
В Кремле прочитали сообщение президента США Дональда Трампа о якобы "заговоре" России, Китая и КНДР, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. В Кремле прочитали сообщение президента США Дональда Трампа о якобы "заговоре" России, Китая и КНДР, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Ранее Трамп в соцсети Truth Social, комментируя военный парад в Пекине, обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США."Мы тоже прочитали в соцсетях (сообщение Трампа о якобы "заговоре" России, Китая и КНДР - ред.)", - сказал Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине, в их числе - масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь.
Ушаков о сообщении Трампа про "заговор" России, Китая и КНДР
В Кремле прочитали сообщение Трампа о якобы "заговоре" России, Китая и КНДР, сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Он подчеркнул, что у лидеров России, Китая и КНДР не было и мысли плести заговоры во время торжественных мероприятий в КНР.
В Кремле прочитали сообщение Трампа о якобы заговоре

В Кремле прочитали сообщение Трампа о якобы заговоре России, Китая и КНДР

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. В Кремле прочитали сообщение президента США Дональда Трампа о якобы "заговоре" России, Китая и КНДР, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ранее Трамп в соцсети Truth Social, комментируя военный парад в Пекине, обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США.
"Мы тоже прочитали в соцсетях (сообщение Трампа о якобы "заговоре" России, Китая и КНДР - ред.)", - сказал Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине, в их числе - масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь.
