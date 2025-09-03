https://ria.ru/20250903/soobschenie-2039289132.html

В Кремле прочитали сообщение Трампа о якобы заговоре

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. В Кремле прочитали сообщение президента США Дональда Трампа о якобы "заговоре" России, Китая и КНДР, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Ранее Трамп в соцсети Truth Social, комментируя военный парад в Пекине, обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США."Мы тоже прочитали в соцсетях (сообщение Трампа о якобы "заговоре" России, Китая и КНДР - ред.)", - сказал Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине, в их числе - масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь.

