https://ria.ru/20250903/soglashenie-2039291335.html

ПСБ, "Токеон" и КРДВ на ВЭФ заключили соглашение о развитии

ПСБ, "Токеон" и КРДВ на ВЭФ заключили соглашение о развитии - РИА Новости, 03.09.2025

ПСБ, "Токеон" и КРДВ на ВЭФ заключили соглашение о развитии

На площадке Восточного экономического форума банк ПСБ, платформа "Токеон" (входит в группу ПСБ) и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ)... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T10:01:00+03:00

2025-09-03T10:01:00+03:00

2025-09-03T16:04:00+03:00

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039403042_0:77:1106:699_1920x0_80_0_0_1d97214496eef206901829e98b1f1bf7.png

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. На площадке Восточного экономического форума банк ПСБ, платформа "Токеон" (входит в группу ПСБ) и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) заключили трехстороннее соглашение о развитии цифровых финансовых инструментов для креативных индустрий Дальнего Востока, сообщает пресс-служба банка. Документ подписали заместитель председателя банка ПСБ Ольга Мямлина, генеральный директор платформы "Токеон" Игорь Егоркин и исполнительный директор по социальному развитию КРДВ Гасан Гасанбалаев. Соглашение предусматривает организацию доступа к информационной системе платформы "Токеон" субъектам креативных индустрий Дальнего Востока, а также поддержку и помощь в выпуске цифровых активов для привлечения инвестиций. Речь идет о цифровых финансовых активах и гибридных цифровых правах, которые, помимо денежных выплат, могут предусматривать расчет с инвесторами товарами, передачей интеллектуальных прав, выполнением работ или оказанием услуг. "Это соглашение дает нам уникальную возможность не просто привлечь финансирование в креативные проекты, но и заложить фундамент для устойчивого развития креативной экосистемы региона. Цифровые активы становятся тем самым инструментом, который предоставит новые перспективы развития компаниям из креативных индустрий Дальнего Востока и создаст эффективные механизмы поддержки", - подчеркнула Мямлина. По словам Егоркина, в рамках заключенного соглашения представители креативных индустрий смогут в комфортном режиме познакомиться с процессом выпуска, обращения и погашения цифровых активов, чтобы далее использовать инструмент на регулярной основе для привлечения инвестиций в свои проекты. "Сотрудничество предполагает совместное участие в вебинарах и конференциях, проведение консультаций, а также непосредственную помощь эмитентам в подготовке и проведении выпусков цифровых активов", - отметил он.

https://ria.ru/20250827/psb-2037910573.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вэф-2025