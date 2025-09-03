Рейтинг@Mail.ru
ПСБ, "Токеон" и КРДВ на ВЭФ заключили соглашение о развитии - РИА Новости, 03.09.2025
10:01 03.09.2025 (обновлено: 16:04 03.09.2025)
ПСБ, "Токеон" и КРДВ на ВЭФ заключили соглашение о развитии
ПСБ, "Токеон" и КРДВ на ВЭФ заключили соглашение о развитии - РИА Новости, 03.09.2025
ПСБ, "Токеон" и КРДВ на ВЭФ заключили соглашение о развитии
На площадке Восточного экономического форума банк ПСБ, платформа "Токеон" (входит в группу ПСБ) и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ)... РИА Новости, 03.09.2025
вэф-2025
ВЭФ-2025
ПСБ, "Токеон" и КРДВ на ВЭФ заключили соглашение о развитии

ПСБ, "Токеон" и КРДВ заключили соглашение о развитии цифровых инструментов

Директор по социальному развитию КРДВ Гасан Гасанбалаев и заместитель председателя банка ПСБ Ольга Мямлина на церемонии подписания соглашения о развитии цифровых финансовых инструментов для креативных индустрий Дальнего Востока
Директор по социальному развитию КРДВ Гасан Гасанбалаев и заместитель председателя банка ПСБ Ольга Мямлина на церемонии подписания соглашения о развитии цифровых финансовых инструментов для креативных индустрий Дальнего Востока - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Фото : пресс-служба ПСБ
Директор по социальному развитию КРДВ Гасан Гасанбалаев и заместитель председателя банка ПСБ Ольга Мямлина на церемонии подписания соглашения о развитии цифровых финансовых инструментов для креативных индустрий Дальнего Востока
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. На площадке Восточного экономического форума банк ПСБ, платформа "Токеон" (входит в группу ПСБ) и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) заключили трехстороннее соглашение о развитии цифровых финансовых инструментов для креативных индустрий Дальнего Востока, сообщает пресс-служба банка.
Документ подписали заместитель председателя банка ПСБ Ольга Мямлина, генеральный директор платформы "Токеон" Игорь Егоркин и исполнительный директор по социальному развитию КРДВ Гасан Гасанбалаев.
Соглашение предусматривает организацию доступа к информационной системе платформы "Токеон" субъектам креативных индустрий Дальнего Востока, а также поддержку и помощь в выпуске цифровых активов для привлечения инвестиций. Речь идет о цифровых финансовых активах и гибридных цифровых правах, которые, помимо денежных выплат, могут предусматривать расчет с инвесторами товарами, передачей интеллектуальных прав, выполнением работ или оказанием услуг.
"Это соглашение дает нам уникальную возможность не просто привлечь финансирование в креативные проекты, но и заложить фундамент для устойчивого развития креативной экосистемы региона. Цифровые активы становятся тем самым инструментом, который предоставит новые перспективы развития компаниям из креативных индустрий Дальнего Востока и создаст эффективные механизмы поддержки", - подчеркнула Мямлина.
По словам Егоркина, в рамках заключенного соглашения представители креативных индустрий смогут в комфортном режиме познакомиться с процессом выпуска, обращения и погашения цифровых активов, чтобы далее использовать инструмент на регулярной основе для привлечения инвестиций в свои проекты.
"Сотрудничество предполагает совместное участие в вебинарах и конференциях, проведение консультаций, а также непосредственную помощь эмитентам в подготовке и проведении выпусков цифровых активов", - отметил он.
