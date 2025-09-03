https://ria.ru/20250903/signaly-2039417471.html

"Такого не должно существовать": странные сигналы поставили ученых в тупик

"Такого не должно существовать": странные сигналы поставили ученых в тупик - РИА Новости, 03.09.2025

"Такого не должно существовать": странные сигналы поставили ученых в тупик

Под километровой толщей антарктического льда происходит что-то необъяснимое. Международная команда исследователей зафиксировала загадочные радиосигналы, которые РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T19:06:00+03:00

2025-09-03T19:06:00+03:00

2025-09-03T19:06:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039478444_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e84c7fc5ad9e9e6ab767a8f2d4830aea.jpg

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Под километровой толщей антарктического льда происходит что-то необъяснимое. Международная команда исследователей зафиксировала загадочные радиосигналы, которые не должны существовать согласно всем известным законам физики.Что заставило ученых усомниться в фундаментальных основах науки? И могут ли эти сигналы указывать на совершенно новые формы материи?Охота за призрачными частицамиЭксперимент ANITA (Antarctic Impulsive Transient Antenna) изначально создавался для поиска нейтрино — одних из самых загадочных частиц во Вселенной."Каждую секунду через ваш ноготь проходит миллиард нейтрино, но они почти не взаимодействуют с веществом", — объясняет астрофизик доктор Стефани Виссел из Университета Пенсильвании, работавшая в команде ANITA.Для обнаружения этих неуловимых частиц ученые разместили антенны на воздушных шарах на высоте 30-39 километров над Антарктидой. Идея заключалась в том, что нейтрино, врезаясь в лед, будут создавать радиоволны, которые можно зафиксировать с большой высоты.Сигналы из ниоткудаНо вместо ожидаемых нейтрино исследователи столкнулись с чем-то совершенно непонятным. Согласно данным, опубликованным в журнале Physical Review Letters, детекторы зафиксировали радиосигналы, идущие примерно под углом 30 градусов ниже поверхности льда."Радиоволны, которые мы обнаружили, шли под действительно крутыми углами", — говорит доктор Виссел.Проблема в том, что такие сигналы противоречат всем известным законам физики. Если бы это были обычные нейтрино, они не могли бы создать радиоволны под столь острым углом. Более того, сигналы, судя по всему, проходили сквозь тысячи километров горных пород и льда, что должно было сделать их совершенно неразличимыми.Когда физика дает сбойПосле тщательного анализа данных с нескольких полетов и сравнения с компьютерными моделями космических лучей ученые исключили все возможные источники фоновых помех. Тем не менее загадочные радиоимпульсы по-прежнему не находят объяснения.Как пишет Daily Mail, другие детекторы — эксперимент IceCube и обсерватория Пьера Оже — не зафиксировали ничего, что могло бы прояснить природу импульсов. Ученые констатируют: такие сигналы, согласно современной научной парадигме, "не должны существовать".Охота гигантов за призракамиОбсерватория Пьера Оже — самый большой детектор космических лучей в мире площадью 3000 квадратных километров — подключилась к поиску загадочных частиц. Ученые четырнадцать лет искали восходящие потоки под углами свыше 110 градусов.Результат показал, насколько неуловимыми могут быть подобные явления — за все время зафиксировали лишь одно событие. Для сравнения: если бы такие частицы были относительно распространены, гигантский детектор должен был поймать от 8 до 34 подобных сигналов.Это наглядно демонстрирует, почему открытие ANITA так важно — даже самые мощные приборы планеты с трудом регистрируют подобные аномалии.Важно понимать: и 30 градусов ниже поверхности льда (как у ANITA), и свыше 110 градусов от зенита (как у обсерватории Оже) — это одно и то же явление.Темная материя или новая физикаСтолкнувшись с невозможным, ученые выдвигают несколько гипотез. Первая — они могли наткнуться на проявления темной материи, загадочной субстанции, составляющей большую часть Вселенной, но до сих пор не обнаруженной напрямую.Вторая версия еще более революционна — возможно, существуют совершенно новые типы частиц и взаимодействий, неизвестные современной науке."Мое предположение заключается в том, что происходит какой-то интересный эффект распространения радиоволн возле льда и горизонта, которого я до конца не понимаю", — признается доктор Виссел.В поисках ответовЧтобы разгадать эту тайну, исследователи создают новый, более мощный детектор под названием PUEO. По данным Daily Mail, он будет обладать повышенной чувствительностью и поможет зафиксировать больше аномальных сигналов."Я рада, что, когда мы запустим PUEO, у нас будет лучшая чувствительность. В принципе, мы должны поймать больше аномалий, и, возможно, мы наконец поймем, что они собой представляют", — говорит доктор Виссел.Прорыв или ошибкаОткрытие может стать одним из самых значительных в истории физики — или же оказаться результатом технической ошибки.Если сигналы действительно указывают на новые формы материи, это может перевернуть наше понимание Вселенной. Если же проблема кроется в неучтенных эффектах распространения радиоволн — это все равно станет важным открытием для радиофизики.Так или иначе, ледяные просторы Антарктиды продолжают хранить свои секреты, вынуждая ученых пересматривать фундаментальные законы природы.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60