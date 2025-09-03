https://ria.ru/20250903/shosse-2039380066.html
Пять машин столкнулись на шоссе в Новой Москве
Пять машин столкнулись на шоссе в Новой Москве - РИА Новости, 03.09.2025
Пять машин столкнулись на шоссе в Новой Москве
Сразу пять автомобилей столкнулись на Филатовском шоссе в Новомосковском административном округе Москвы, по предварительной информации, пострадали четыре... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T14:14:00+03:00
2025-09-03T14:14:00+03:00
2025-09-03T15:19:00+03:00
происшествия
новая москва
новомосковский административный округ
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039381143_0:0:782:440_1920x0_80_0_0_4c1102a558092d88d1c6218eb08035bf.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Сразу пять автомобилей столкнулись на Филатовском шоссе в Новомосковском административном округе Москвы, по предварительной информации, пострадали четыре человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На Филатовском шоссе произошло столкновение пяти автомобилей", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате ДТП предварительно пострадали четыре человека, их осматривают врачи скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.Как отмечается в Telegram-канале столичного дептранса, ДТП произошло на Филатовском шоссе в районе деревни Картмазово. В настоящее время на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В дептрансе предупредили, что движение в районе ДТП затруднено, и призвали выбирать пути объезда.Telegram-канал департамента ГОЧСиПБ уточняет, что на место происшествия вылетел дежурный санитарный вертолёт Московского авиационного центра."Пострадавшую женщину с различными травмами эвакуировали по воздуху в специализированное лечебное учреждение столицы. На борту воздушного судна пациентку сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф города Москвы", - сообщают спасатели.
https://ria.ru/20250903/ljudi-2039359788.html
https://ria.ru/20250902/dtp-2039156377.html
новая москва
новомосковский административный округ
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039381143_39:0:626:440_1920x0_80_0_0_82dac795e2bd582137cd7fe701f1e9c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая москва, новомосковский административный округ, москва
Происшествия, Новая Москва, Новомосковский административный округ, Москва
Пять машин столкнулись на шоссе в Новой Москве
Пять машин столкнулись на Филатовском шоссе в Новой Москве
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Сразу пять автомобилей столкнулись на Филатовском шоссе в Новомосковском административном округе Москвы, по предварительной информации, пострадали четыре человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На Филатовском шоссе произошло столкновение пяти автомобилей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ДТП предварительно пострадали четыре человека, их осматривают врачи скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.
Как отмечается в Telegram-канале столичного дептранса, ДТП произошло на Филатовском шоссе в районе деревни Картмазово. В настоящее время на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В дептрансе предупредили, что движение в районе ДТП затруднено, и призвали выбирать пути объезда.
Telegram-канал департамента ГОЧСиПБ
уточняет, что на место происшествия вылетел дежурный санитарный вертолёт Московского авиационного центра.
"Пострадавшую женщину с различными травмами эвакуировали по воздуху в специализированное лечебное учреждение столицы. На борту воздушного судна пациентку сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф города Москвы", - сообщают спасатели.