https://ria.ru/20250903/shosse-2039380066.html

Пять машин столкнулись на шоссе в Новой Москве

Сразу пять автомобилей столкнулись на Филатовском шоссе в Новомосковском административном округе Москвы, по предварительной информации, пострадали четыре...

2025-09-03T14:14:00+03:00

2025-09-03T14:14:00+03:00

2025-09-03T15:19:00+03:00

происшествия

новая москва

новомосковский административный округ

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039381143_0:0:782:440_1920x0_80_0_0_4c1102a558092d88d1c6218eb08035bf.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Сразу пять автомобилей столкнулись на Филатовском шоссе в Новомосковском административном округе Москвы, по предварительной информации, пострадали четыре человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На Филатовском шоссе произошло столкновение пяти автомобилей", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате ДТП предварительно пострадали четыре человека, их осматривают врачи скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.Как отмечается в Telegram-канале столичного дептранса, ДТП произошло на Филатовском шоссе в районе деревни Картмазово. В настоящее время на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В дептрансе предупредили, что движение в районе ДТП затруднено, и призвали выбирать пути объезда.Telegram-канал департамента ГОЧСиПБ уточняет, что на место происшествия вылетел дежурный санитарный вертолёт Московского авиационного центра."Пострадавшую женщину с различными травмами эвакуировали по воздуху в специализированное лечебное учреждение столицы. На борту воздушного судна пациентку сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф города Москвы", - сообщают спасатели.

новая москва

новомосковский административный округ

москва

2025

происшествия, новая москва, новомосковский административный округ, москва