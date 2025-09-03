Рейтинг@Mail.ru
Пять машин столкнулись на шоссе в Новой Москве
14:14 03.09.2025 (обновлено: 15:19 03.09.2025)
Пять машин столкнулись на шоссе в Новой Москве
происшествия
новая москва
новомосковский административный округ
москва
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Сразу пять автомобилей столкнулись на Филатовском шоссе в Новомосковском административном округе Москвы, по предварительной информации, пострадали четыре человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На Филатовском шоссе произошло столкновение пяти автомобилей", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате ДТП предварительно пострадали четыре человека, их осматривают врачи скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.Как отмечается в Telegram-канале столичного дептранса, ДТП произошло на Филатовском шоссе в районе деревни Картмазово. В настоящее время на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В дептрансе предупредили, что движение в районе ДТП затруднено, и призвали выбирать пути объезда.Telegram-канал департамента ГОЧСиПБ уточняет, что на место происшествия вылетел дежурный санитарный вертолёт Московского авиационного центра."Пострадавшую женщину с различными травмами эвакуировали по воздуху в специализированное лечебное учреждение столицы. На борту воздушного судна пациентку сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф города Москвы", - сообщают спасатели.
новая москва
новомосковский административный округ
москва
происшествия, новая москва, новомосковский административный округ, москва
Происшествия, Новая Москва, Новомосковский административный округ, Москва
На месте ДТП на Филатовском шоссе в Новой Москве. Кадр видео из соцсетей
На месте ДТП на Филатовском шоссе в Новой Москве. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
На месте ДТП на Филатовском шоссе в Новой Москве. Кадр видео из соцсетей
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Сразу пять автомобилей столкнулись на Филатовском шоссе в Новомосковском административном округе Москвы, по предварительной информации, пострадали четыре человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На Филатовском шоссе произошло столкновение пяти автомобилей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ДТП предварительно пострадали четыре человека, их осматривают врачи скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.
Как отмечается в Telegram-канале столичного дептранса, ДТП произошло на Филатовском шоссе в районе деревни Картмазово. В настоящее время на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В дептрансе предупредили, что движение в районе ДТП затруднено, и призвали выбирать пути объезда.
Telegram-канал департамента ГОЧСиПБ уточняет, что на место происшествия вылетел дежурный санитарный вертолёт Московского авиационного центра.
"Пострадавшую женщину с различными травмами эвакуировали по воздуху в специализированное лечебное учреждение столицы. На борту воздушного судна пациентку сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф города Москвы", - сообщают спасатели.
