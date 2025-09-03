https://ria.ru/20250903/sevastopol-2039282282.html

В Севастополе началось досрочное голосование на выборах губернатора

В Севастополе началось досрочное голосование на выборах губернатора - РИА Новости, 03.09.2025

В Севастополе началось досрочное голосование на выборах губернатора

Досрочное голосование на выборах губернатора стартовало в Севастополе, сообщили РИА Новости в Севастопольской городской избирательной комиссии. РИА Новости, 03.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах губернатора стартовало в Севастополе, сообщили РИА Новости в Севастопольской городской избирательной комиссии. "Досрочное голосование пройдет с 3 по 11 сентября. С 3 по 11 сентября все желающие смогут проголосовать досрочно на избирательных участках. Участки открылись в 9.00 мск" , - сообщили в Севгоризбиркоме. Избирательные участки будут работать с 9:00 до 19:00 по будням и с 10:00 до 14:00 — по выходным. Для голосования не требуются дополнительные заявления или условия. Основными днями голосования являются 12, 13 и 14 сентября 2025 года. В выборах губернатора Севастополя принимают участие пять кандидатов от пяти парламентских партий: Илья Журавлев, севастопольское городское отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; Ирина Салина, региональное отделение в Севастополе политической партии "Новые люди"; Сергей Круглов, партия "Справедливая Россия – За правду" в Севастополе; Геннадий Кушнир, севастопольское городское отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации"; Михаил Развожаев, севастопольское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия". Для проведения выборов губернатора города Севастополя изготовлено 320 тысяч бюллетеней, еще 200 тысяч (116 и 84 тысячи соответственно) - для проведения выборов советов депутатов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов . Всего в Севастополе будут работать 187 участковых избирательных участков. За проведением голосования в Севастополе будут следить 494 наблюдателя от кандидатов, выдвинутых политическими партиями и избирательными объединениями, а также 189 наблюдателей от общественной палаты Севастополя.

