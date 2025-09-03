Рейтинг@Mail.ru
Ученые назвали симптомы внезапной остановки сердца у молодых людей
15:15 03.09.2025 (обновлено: 15:42 03.09.2025)
Ученые назвали симптомы внезапной остановки сердца у молодых людей
Ученые назвали симптомы внезапной остановки сердца у молодых людей
Ученые из Гетеборгского университета в Швеции перечислили симптомы, которые появляются незадолго до внезапной остановки сердца у молодых людей, детали... РИА Новости, 03.09.2025
в мире
швеция
московская область (подмосковье)
юлия маршинцева
зарема тен
россия
здоровье - общество
общество
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Ученые из Гетеборгского университета в Швеции перечислили симптомы, которые появляются незадолго до внезапной остановки сердца у молодых людей, детали опубликованы в журнале News Medical.В ходе исследования, охватившего 903 случая внезапной сердечной смерти в Швеции с 2000 по 2010 год, анализировались данные как детей в возрасте от одного года до 18 лет, так и молодых людей до 36 лет."Ученые выяснили, что 22 процента случаев гибели вызваны синдромом внезапной аритмической смерти (SADS). Почти две трети случаев SADS (64 процента) пришлось на мужчин, средний возраст которых составлял 23 года", — обнаружили эксперты.Согласно материалу, ученым удалось установить, что у молодых людей перед внезапной остановкой сердца часто наблюдаются такие симптомы, как обмороки, судороги, повышенная температура, рвота и учащение пульса.Исследователи также отметили, что почти треть пациентов, умерших от SADS, обращались за медицинской помощью в течение полугода до летального исхода.Ранее в августе врач-кардиолог Юлия Маршинцева назвала отечность ног, боли в сердце при физической активности и давление за грудиной предвестниками сердечного приступа. Кардиолог отметила, что если боли в области сердца начинают беспокоить человека даже в состоянии покоя, то это уже "запущенный случай".Руководитель Центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен 22 августа рассказала РИА Новости о пользе арбуза для сердца. Она подчеркнула, что эта ягода благодаря высокому содержанию ликопинов может снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака и изнутри защищать кожу от повреждений ультрафиолетовым излучением.
швеция
московская область (подмосковье)
россия
в мире, швеция, московская область (подмосковье), юлия маршинцева, зарема тен, россия, здоровье - общество, общество
В мире, Швеция, Московская область (Подмосковье), Юлия Маршинцева, Зарема Тен, Россия, Здоровье - Общество, Общество
Ученые назвали симптомы внезапной остановки сердца у молодых людей

News Medical: обмороки и рвота являются симптомами остановки сердца у молодых

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Ученые из Гетеборгского университета в Швеции перечислили симптомы, которые появляются незадолго до внезапной остановки сердца у молодых людей, детали опубликованы в журнале News Medical.
В ходе исследования, охватившего 903 случая внезапной сердечной смерти в Швеции с 2000 по 2010 год, анализировались данные как детей в возрасте от одного года до 18 лет, так и молодых людей до 36 лет.
"Ученые выяснили, что 22 процента случаев гибели вызваны синдромом внезапной аритмической смерти (SADS). Почти две трети случаев SADS (64 процента) пришлось на мужчин, средний возраст которых составлял 23 года", — обнаружили эксперты.
Согласно материалу, ученым удалось установить, что у молодых людей перед внезапной остановкой сердца часто наблюдаются такие симптомы, как обмороки, судороги, повышенная температура, рвота и учащение пульса.
Исследователи также отметили, что почти треть пациентов, умерших от SADS, обращались за медицинской помощью в течение полугода до летального исхода.
Ранее в августе врач-кардиолог Юлия Маршинцева назвала отечность ног, боли в сердце при физической активности и давление за грудиной предвестниками сердечного приступа. Кардиолог отметила, что если боли в области сердца начинают беспокоить человека даже в состоянии покоя, то это уже "запущенный случай".
Руководитель Центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен 22 августа рассказала РИА Новости о пользе арбуза для сердца. Она подчеркнула, что эта ягода благодаря высокому содержанию ликопинов может снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака и изнутри защищать кожу от повреждений ультрафиолетовым излучением.
В мире, Швеция, Московская область (Подмосковье), Юлия Маршинцева, Зарема Тен, Россия
 
 
