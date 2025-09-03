https://ria.ru/20250903/serdtse-2039399195.html

Ученые назвали симптомы внезапной остановки сердца у молодых людей

Ученые назвали симптомы внезапной остановки сердца у молодых людей - РИА Новости, 03.09.2025

Ученые назвали симптомы внезапной остановки сердца у молодых людей

Ученые из Гетеборгского университета в Швеции перечислили симптомы, которые появляются незадолго до внезапной остановки сердца у молодых людей, детали... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T15:15:00+03:00

2025-09-03T15:15:00+03:00

2025-09-03T15:42:00+03:00

в мире

швеция

московская область (подмосковье)

юлия маршинцева

зарема тен

россия

здоровье - общество

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599129140_0:153:2000:1277_1920x0_80_0_0_9cb9dc414f5a9fd7c3b060d12f8cbb62.jpg

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Ученые из Гетеборгского университета в Швеции перечислили симптомы, которые появляются незадолго до внезапной остановки сердца у молодых людей, детали опубликованы в журнале News Medical.В ходе исследования, охватившего 903 случая внезапной сердечной смерти в Швеции с 2000 по 2010 год, анализировались данные как детей в возрасте от одного года до 18 лет, так и молодых людей до 36 лет."Ученые выяснили, что 22 процента случаев гибели вызваны синдромом внезапной аритмической смерти (SADS). Почти две трети случаев SADS (64 процента) пришлось на мужчин, средний возраст которых составлял 23 года", — обнаружили эксперты.Согласно материалу, ученым удалось установить, что у молодых людей перед внезапной остановкой сердца часто наблюдаются такие симптомы, как обмороки, судороги, повышенная температура, рвота и учащение пульса.Исследователи также отметили, что почти треть пациентов, умерших от SADS, обращались за медицинской помощью в течение полугода до летального исхода.Ранее в августе врач-кардиолог Юлия Маршинцева назвала отечность ног, боли в сердце при физической активности и давление за грудиной предвестниками сердечного приступа. Кардиолог отметила, что если боли в области сердца начинают беспокоить человека даже в состоянии покоя, то это уже "запущенный случай".Руководитель Центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен 22 августа рассказала РИА Новости о пользе арбуза для сердца. Она подчеркнула, что эта ягода благодаря высокому содержанию ликопинов может снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака и изнутри защищать кожу от повреждений ультрафиолетовым излучением.

https://ria.ru/20250822/vrach-2036883516.html

https://ria.ru/20250903/vrach-2039243526.html

https://ria.ru/20250830/vrach-2038445779.html

швеция

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швеция, московская область (подмосковье), юлия маршинцева, зарема тен, россия, здоровье - общество, общество