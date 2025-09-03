https://ria.ru/20250903/sber-2039370152.html

Сбер: более тысячи компаний Индии хотят взаимодействия с Россией

Сбер: более тысячи компаний Индии хотят взаимодействия с Россией - РИА Новости, 03.09.2025

Сбер: более тысячи компаний Индии хотят взаимодействия с Россией

Сбер в Индии работает уже 15 лет, сейчас более тысячи индийских компаний хотят взаимодействия с Россией, сообщил первый заместитель председателя правления... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T13:52:00+03:00

2025-09-03T13:52:00+03:00

2025-09-03T13:52:00+03:00

вэф-2025

сбер

индия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039369282_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_7665a5236e9ca1b41f368166d7eacce4.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Сбер в Индии работает уже 15 лет, сейчас более тысячи индийских компаний хотят взаимодействия с Россией, сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Заявление прозвучало на полях ВЭФ-2025 на бизнес-ланче Сбера, на котором эксперты обсудили основные направления взаимодействия между Россией и Индией. В этот раз мероприятие проходило в новом формате - бизнес-ланч, где могли высказаться все ключевые участники. Мероприятие вызвало интерес у представителей госсектора и зарубежных партнеров. Помимо Ведяхина участие в мероприятии приняли заместитель министра энергетики Российской Федерации Роман Маршавин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и директор Делового Альянса Владивосток-Индия Раджан Таокар. Сбер работает в Индии уже 15 лет. Сейчас Россия – это четвертый партнер Индии по товарообороту. На данный момент он составляет 70 миллиардов долларов. Однако цель, которую хотят достичь к 2030 году, звучит амбициознее. "Мы всегда приветствуем клиентов, которые реализуют свои бизнес-инициативы с помощью Сбера. В 2020 году начался, в нашем понимании, тренд в направлении Индии. У Сбера, по крайней мере, он начался. И мы активно продвигаем вперед нашу индийскую повестку. И цель стоит в 100 миллиардов долларов", — обозначил Ведяхин, его слова приводит пресс-служба банка. В ходе обсуждений неоднократно повторялась мысль, что Россия и Индия давно взаимодействуют и дружат. Они были вместе даже в самые сложные времена и нынешние вызовы будут использовать во благо, продолжая наращивать потенциал. Ведяхин отметил, что один из драйверов развития взаимоотношений между двумя странами – филиал Сбера в Индии. Это не только денежные переводы, но еще и помощь в поиске поставщиков и даже обучение. "Мы хотим, чтобы клиенты в России активно работали с клиентами в Индии. Кажется, что все просто и понятно, но только кажется. В Индии 1,5 миллиона экспортеров, с Россией работает только 10 тысяч. Это несопоставимые цифры, мы хотим, чтобы этих контактов было как можно больше. И Сбер активно работает в этом направлении: мы сейчас имеем обращения от более чем тысячи компаний, которые хотят активного взаимодействия между Россией и Индией. Если посмотреть потенциал этих контрактов, то это более 50 миллиардов рублей. Сбер активно проводит платежи между Россией и Индией", - отметил Ведяхин. Он добавил, что уже сейчас 60% платежей проходят в течение 10 минут. "До конца года мы будем проводить все платежи в течение 10-15 минут", - подчеркнул первый заместитель. Эксперты отметили большое направление – взаимодействие в вопросах образования. Предпринимателям, которые хотят делать бизнес в другой стране, необходимы знания. Именно поэтому Сбер создал специальные гайды для российских и индийских бизнесменов. "Если кто-то хочет делать большой бизнес, мы приглашаем на совместную программу Сбера и ВШЭ, которая посвящена бизнесу между Россией и Индией", - рассказал Ведяхин. По результатам встречи представители Сбера составили протокол, которым поделятся со всеми участниками. Ведяхин надеется, что практические решения, которые обсудили на мероприятии, позволят России и Индии снизить барьеры и ускорить взаимодействие между двумя странами.

https://ria.ru/20250901/stavka-2038765787.html

https://ria.ru/20250830/sber-2038523486.html

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вэф-2025, сбер, индия, россия