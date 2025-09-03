https://ria.ru/20250903/sanktsii-2039348499.html
Захарова высказалась о введении Лондоном санкций против "Движения первых"
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение Лондоном санкций против "Движения первых", назвав британскую сторону неонацистами."Неонацисты", - сказала она РИА Новости.Ранее Британия ввела санкции против российской детской и молодежной организации "Движение первых".Также Лондон ввел санкции против всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".
