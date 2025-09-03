Рейтинг@Mail.ru
12:26 03.09.2025
"Движение первых" попало под британские санкции
ЛОНДОН, 3 сен - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против Российского движения детей и молодёжи "Движение первых" и Всероссийского общественного движения "Волонтеры победы", следует из документа, опубликованного британским минфином.Также в санкционный список внесен руководитель Федерального подросткового центра Валерий Майоров.Всего под санкции попало 8 физлиц, трое из них за якобы участие в "депортации детей с Украины" и участие в "дестабилизации Украины".
Участники "Движения первых". Архивное фото
ЛОНДОН, 3 сен - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против Российского движения детей и молодёжи "Движение первых" и Всероссийского общественного движения "Волонтеры победы", следует из документа, опубликованного британским минфином.
Также в санкционный список внесен руководитель Федерального подросткового центра Валерий Майоров.
Всего под санкции попало 8 физлиц, трое из них за якобы участие в "депортации детей с Украины" и участие в "дестабилизации Украины".
