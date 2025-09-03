https://ria.ru/20250903/sakhalin-2039338770.html

Представители 19 стран заявили об участии в форуме БПЛА на Сахалине

Представители 19 стран заявили об участии в форуме БПЛА на Сахалине - РИА Новости, 03.09.2025

Представители 19 стран заявили об участии в форуме БПЛА на Сахалине

Международный форум беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина", который пройдет 6-8 сентября на первом в России дронопорте в Корсаковском районе... РИА Новости, 03.09.2025

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 сен – РИА Новости. Международный форум беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина", который пройдет 6-8 сентября на первом в России дронопорте в Корсаковском районе Сахалина, соберет более 1 тысячи участников, сообщает правительство региона. "Подготовка к мероприятию идет в штатном режиме. На данный момент зарегистрировано более тысячи участников, в том числе 98 спикеров и 164 представителя из 19 стран мира. Свою продукцию на выставке представят 19 компаний", - говорится в сообщении. В деловой программе форума примут участие разработчики дронов, представители власти, науки и бизнеса. Организаторы запланировали дискуссии о международных нормах и правилах эксплуатации беспилотных систем, возможностях сотрудничества и формирования инновационных производств. Специалисты также обсудят на сессиях перспективы развития беспилотных систем к 2035 году, вклад регионов России в технологическое лидерство страны, создание единых стандартов взаимодействия беспилотных устройств и привлекательность инвестиций в данные технологии. "Сахалин становится настоящей инновационной площадкой для развития беспилотных технологий. Наш форум отличается масштабной практической составляющей. Мы не просто обсуждаем перспективы, а демонстрируем реальные возможности дронов на земле, в воздухе и на воде. Это наш вклад в технологический суверенитет России и развитие отечественной беспилотной отрасли", - цитирует пресс-служба слова губернатора Валерия Лимаренко. Власти региона отмечают, что в Сахалинской области разработано более 70 сценариев применения БПЛА. Их использование помогло сократить площадь лесных пожаров в 40 раз за три года. Кроме того, дроны находят заторы на реках, позволяя избегать паводков, ищут заросли борщевика, выявляют нелегальные свалки, помогают ловить браконьеров, искать заблудившихся людей, доставляют медицинские грузы и небольшие посылки. По информации пресс-службы, главной особенностью форума станет насыщенная полетная программа. Впервые в России состоится парад дронов, когда беспилотники и малая авиация пролетят единым строем над дронопортом. Этим уникальным зрелищем стартует и финиширует масштабное мероприятие. Участникам и гостям представят военно-тактический трек с имитацией боевых действий с применением БПЛА. Морская программа продемонстрирует работу безэкипажных кораблей: они пройдут по заливу Мордвинова, перевозя грузы и отрабатывая технологии безэкипажной логистики. "Состоится штабная игра с участием представителей всех регионов Дальнего Востока. Они будут отрабатывать полный цикл применения беспилотников: от формирования технического задания до анализа полученных данных и принятия решений. В ходе мероприятий сахалинские специалисты будут делиться своим практическим опытом применения беспилотников с представители профильных ведомств из других регионов России", - отмечает пресс-служба. Параллельно с форумом беспилотников с 5 по 7 сентября пройдет фестиваль авиации, музыки и спорта "Крылья Сахалина". Для гостей и зрителей организаторы предусмотрели образовательные, научные и спортивные площадки, мастер-классы, шахматные турниры, художественные мастерские и занятия по моделированию. В культурной программе фестиваля выступят 28 музыкальных групп. Международный форум беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина" является выездной площадкой Восточного экономического форума, который в среду стартовал во Владивостоке.

