Рейтинг@Mail.ru
РЖД испытывают элементы ходовой части будущего высокоскоростного поезда - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:28 03.09.2025 (обновлено: 23:32 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/rzhd-2039510589.html
РЖД испытывают элементы ходовой части будущего высокоскоростного поезда
РЖД испытывают элементы ходовой части будущего высокоскоростного поезда - РИА Новости, 03.09.2025
РЖД испытывают элементы ходовой части будущего высокоскоростного поезда
РЖД проводят испытания элементов ходовой части будущего высокоскоростного поезда - колёс, осей для моторной и немоторной тележек, сообщила компания. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T21:28:00+03:00
2025-09-03T23:32:00+03:00
россия
москва
санкт-петербург
михаил мишустин
виталий савельев
владимир путин
ржд
федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039510286_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_67c39bce75bf3a44165123cea8115435.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. РЖД проводят испытания элементов ходовой части будущего высокоскоростного поезда - колёс, осей для моторной и немоторной тележек, сообщила компания. "РЖД проводят испытания элементов ходовой части будущего высокоскоростного поезда. Объекты для изучения – колёса, оси для моторной и немоторной тележек. Все элементы созданы на российских предприятиях", - говорится в сообщении. Отмечается, что исследования проводят специалисты ВНИКТИ из Коломны на единственном в России стенде, который позволяет сымитировать нагрузки на колёсную пару при движении высокоскоростного электропоезда. В РЖД сообщили, что на каждой детали установлены от 20 до 50 тензорезисторов. Эти датчики фиксируют максимальные деформации изделий под различными нагрузками. Подчеркивается, что испытания идут в режиме 24/7, а проверка на прочность продлится до мая 2026 года. Так, за это время оси должны пройти 50 миллионов циклов нагружения, а колёса – до 20 миллионов. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут. Испытание первых составов российского высокоскоростного поезда планируется провести осенью 2027 года на тестовом участке ВСМ от Зеленограда до Твери, сообщал глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в июле. В том же месяце вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента Владимира Путина докладывал, что до 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных поездов. Строительством поезда занимается завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара").
https://ria.ru/20250829/rzhd-2038348134.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Испытания элементов ходовой части будущего высокоскоростного поезда
РЖД проводят испытания элементов ходовой части будущего высокоскоростного поезда - колёс, осей для моторной и немоторной тележек, сообщила компания. Отмечается, что исследования проводят специалисты ВНИКТИ из Коломны на единственном в России стенде, который позволяет сымитировать нагрузки высокоскоростного электропоезда.
2025-09-03T21:28
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039510286_84:0:1524:1080_1920x0_80_0_0_88974e6b0085af6bb861e7a05780f3fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, санкт-петербург, михаил мишустин, виталий савельев, владимир путин, ржд, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), уральские локомотивы, общество
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Михаил Мишустин, Виталий Савельев, Владимир Путин, РЖД, Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор), Уральские локомотивы, Общество
РЖД испытывают элементы ходовой части будущего высокоскоростного поезда

РЖД начали испытания элементов ходовой части будущего высокоскоростного поезда

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. РЖД проводят испытания элементов ходовой части будущего высокоскоростного поезда - колёс, осей для моторной и немоторной тележек, сообщила компания.
"РЖД проводят испытания элементов ходовой части будущего высокоскоростного поезда. Объекты для изучения – колёса, оси для моторной и немоторной тележек. Все элементы созданы на российских предприятиях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что исследования проводят специалисты ВНИКТИ из Коломны на единственном в России стенде, который позволяет сымитировать нагрузки на колёсную пару при движении высокоскоростного электропоезда.
В РЖД сообщили, что на каждой детали установлены от 20 до 50 тензорезисторов. Эти датчики фиксируют максимальные деформации изделий под различными нагрузками. Подчеркивается, что испытания идут в режиме 24/7, а проверка на прочность продлится до мая 2026 года. Так, за это время оси должны пройти 50 миллионов циклов нагружения, а колёса – до 20 миллионов.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
Испытание первых составов российского высокоскоростного поезда планируется провести осенью 2027 года на тестовом участке ВСМ от Зеленограда до Твери, сообщал глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в июле.
В том же месяце вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента Владимира Путина докладывал, что до 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных поездов. Строительством поезда занимается завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара").
Логотип РЖД - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
В РЖД рассказали о сотрудничестве с Иранскими железными дорогами
29 августа, 15:38
 
РоссияМоскваСанкт-ПетербургМихаил МишустинВиталий СавельевВладимир ПутинРЖДФедеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)Уральские локомотивыОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала