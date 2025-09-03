https://ria.ru/20250903/rzhd-2039510589.html

РЖД испытывают элементы ходовой части будущего высокоскоростного поезда

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. РЖД проводят испытания элементов ходовой части будущего высокоскоростного поезда - колёс, осей для моторной и немоторной тележек, сообщила компания. "РЖД проводят испытания элементов ходовой части будущего высокоскоростного поезда. Объекты для изучения – колёса, оси для моторной и немоторной тележек. Все элементы созданы на российских предприятиях", - говорится в сообщении. Отмечается, что исследования проводят специалисты ВНИКТИ из Коломны на единственном в России стенде, который позволяет сымитировать нагрузки на колёсную пару при движении высокоскоростного электропоезда. В РЖД сообщили, что на каждой детали установлены от 20 до 50 тензорезисторов. Эти датчики фиксируют максимальные деформации изделий под различными нагрузками. Подчеркивается, что испытания идут в режиме 24/7, а проверка на прочность продлится до мая 2026 года. Так, за это время оси должны пройти 50 миллионов циклов нагружения, а колёса – до 20 миллионов. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут. Испытание первых составов российского высокоскоростного поезда планируется провести осенью 2027 года на тестовом участке ВСМ от Зеленограда до Твери, сообщал глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в июле. В том же месяце вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента Владимира Путина докладывал, что до 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных поездов. Строительством поезда занимается завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара").

