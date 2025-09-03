Рейтинг@Mail.ru
Китай и Индия не могут давать слабину в ответ на угрозы, считает Путин
17:31 03.09.2025
Китай и Индия не могут давать слабину в ответ на угрозы, считает Путин
Китай и Индия не могут давать слабину в ответ на угрозы, считает Путин
в мире
китай
россия
индия
владимир путин
си цзиньпин
шос
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что руководство таких больших стран как Китай и Индия не может давать слабину в ответ на угрозы. "Если кто-то из них даст слабину, всё, политическая карьера закончилась, так же, как и закончилась колониальная эпоха. Это невозможно сегодня в таком тоне разговаривать с такими партнерами", - сказал Путин журналистам в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР. Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
в мире, китай, россия, индия, владимир путин, си цзиньпин, шос
В мире, Китай, Россия, Индия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
Китай и Индия не могут давать слабину в ответ на угрозы, считает Путин

Путин: руководство Китая и Индии не может давать слабину в ответ на угрозы

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что руководство таких больших стран как Китай и Индия не может давать слабину в ответ на угрозы.
"Если кто-то из них даст слабину, всё, политическая карьера закончилась, так же, как и закончилась колониальная эпоха. Это невозможно сегодня в таком тоне разговаривать с такими партнерами", - сказал Путин журналистам в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР.
Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Путин назвал однополярный мир несправедливым
