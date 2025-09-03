Рейтинг@Mail.ru
14:45 03.09.2025 (обновлено: 15:19 03.09.2025)
NYT признала, что RT правдиво освещает ситуацию на Западе
NYT признала, что RT правдиво освещает ситуацию на Западе
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. RT правдиво освещает "хаотичную" ситуацию в странах Запада, признала американская газета The New York Times. Отмечается, что российское СМИ регулярно выпускает программы, посвященные этой проблеме. "Сила этого нарратива отчасти проистекает из того, что он основан на определенной правде: многие страны Запада действительно находятся в состоянии хаоса", — говорится в публикации. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. ЕС принял несколько пакетов санкций против них. В частности, закрыл ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", включая доступ к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях.В начале 2022 года Совет ЕС ограничил доступ к Sputnik и RT,а затем запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов и ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ.В конце декабря стало известно, что в странах Европы заблокировали некоторые Telegram-каналы, включая РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", Первый канал, телеканалы "Россия 1" и НТВ. При попытке просмотреть материалы появляется надпись, в которой утверждается, что каналы якобы нарушали местное законодательство, при этом не приводится никаких конкретных примеров. Президент Владимир Путин заявлял, что западные страны чинят препятствия российским СМИ, потому что боятся правды.
NYT признала, что RT правдиво освещает ситуацию на Западе

NYT признала, что RT правдиво освещает хаотичное состояние демократии на Западе

Логотип телеканала RT (Russia Today)
© РИА Новости / Илья Питалев
Логотип телеканала RT (Russia Today). Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. RT правдиво освещает "хаотичную" ситуацию в странах Запада, признала американская газета The New York Times.
Отмечается, что российское СМИ регулярно выпускает программы, посвященные этой проблеме.
"Сила этого нарратива отчасти проистекает из того, что он основан на определенной правде: многие страны Запада действительно находятся в состоянии хаоса", — говорится в публикации.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. ЕС принял несколько пакетов санкций против них. В частности, закрыл ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", включая доступ к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях.
В начале 2022 года Совет ЕС ограничил доступ к Sputnik и RT,а затем запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов и ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ.
В конце декабря стало известно, что в странах Европы заблокировали некоторые Telegram-каналы, включая РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", Первый канал, телеканалы "Россия 1" и НТВ. При попытке просмотреть материалы появляется надпись, в которой утверждается, что каналы якобы нарушали местное законодательство, при этом не приводится никаких конкретных примеров.
Президент Владимир Путин заявлял, что западные страны чинят препятствия российским СМИ, потому что боятся правды.
