NYT признала, что RT правдиво освещает ситуацию на Западе

NYT признала, что RT правдиво освещает ситуацию на Западе

NYT признала, что RT правдиво освещает ситуацию на Западе

RT правдиво освещает "хаотичную" ситуацию в странах Запада, признала американская газета The New York Times. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T14:45:00+03:00

2025-09-03T14:45:00+03:00

2025-09-03T15:19:00+03:00

в мире

евросоюз

европарламент

европа

владимир путин

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. RT правдиво освещает "хаотичную" ситуацию в странах Запада, признала американская газета The New York Times. Отмечается, что российское СМИ регулярно выпускает программы, посвященные этой проблеме. "Сила этого нарратива отчасти проистекает из того, что он основан на определенной правде: многие страны Запада действительно находятся в состоянии хаоса", — говорится в публикации. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. ЕС принял несколько пакетов санкций против них. В частности, закрыл ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", включая доступ к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях.В начале 2022 года Совет ЕС ограничил доступ к Sputnik и RT,а затем запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов и ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ.В конце декабря стало известно, что в странах Европы заблокировали некоторые Telegram-каналы, включая РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", Первый канал, телеканалы "Россия 1" и НТВ. При попытке просмотреть материалы появляется надпись, в которой утверждается, что каналы якобы нарушали местное законодательство, при этом не приводится никаких конкретных примеров. Президент Владимир Путин заявлял, что западные страны чинят препятствия российским СМИ, потому что боятся правды.

европа

