21:35 03.09.2025
Друзья погибшего на Burning Man ищут деньги для доставки тела в Россию
в мире
невада
россия
сша
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Друзья гражданина России, погибшего на американском музыкальном фестивале Burning Man, срочно ищут финансовую помощь для транспортировки его тела обратно в Россию, заявил один из них РИА Новости. Ранее американские СМИ сообщили о расследовании убийства на фестивале, проходящем в пустыне Блэк Рок, штат Невада. Как сообщалось, тело жертвы было найдено в луже крови. Позже друзья в социальных сетях опознали жертву как Вадима Круглова. "Наша главная цель сейчас - собрать средства на транспортировку тела, так как спустя определенное время авиакомпания просто не сможет его принять", - сообщил Влад Ростов, один из друзей Круглова. Ростов сообщил, что пока американские власти продолжают расследование, друзья Круглова сосредоточены на том, чтобы организовать ему достойные похороны и вернуть его тело в Россию. Он призвал распространять обращение о сборе средств, чтобы оно достигло как можно более широкую аудиторию. Друзья погибшего также выступили в социальных сетях с просьбой о помощи в поиске информации, чтобы проследить последние дни Круглова на фестивале.
невада
россия
сша
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Друзья гражданина России, погибшего на американском музыкальном фестивале Burning Man, срочно ищут финансовую помощь для транспортировки его тела обратно в Россию, заявил один из них РИА Новости.
Ранее американские СМИ сообщили о расследовании убийства на фестивале, проходящем в пустыне Блэк Рок, штат Невада. Как сообщалось, тело жертвы было найдено в луже крови. Позже друзья в социальных сетях опознали жертву как Вадима Круглова.
"Наша главная цель сейчас - собрать средства на транспортировку тела, так как спустя определенное время авиакомпания просто не сможет его принять", - сообщил Влад Ростов, один из друзей Круглова.
Ростов сообщил, что пока американские власти продолжают расследование, друзья Круглова сосредоточены на том, чтобы организовать ему достойные похороны и вернуть его тело в Россию. Он призвал распространять обращение о сборе средств, чтобы оно достигло как можно более широкую аудиторию.
Друзья погибшего также выступили в социальных сетях с просьбой о помощи в поиске информации, чтобы проследить последние дни Круглова на фестивале.
