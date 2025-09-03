https://ria.ru/20250903/rossiya-2039518207.html

Появились новые детали об отмененном из-за задержания россиянина круизе

Появились новые детали об отмененном из-за задержания россиянина круизе - РИА Новости, 03.09.2025

Появились новые детали об отмененном из-за задержания россиянина круизе

Организаторы круиза для российских туристов, отмененного после ареста предпринимателя Юрия Гугнина в США, соблюдали все нормативные требования, но условия... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T23:09:00+03:00

2025-09-03T23:09:00+03:00

2025-09-03T23:09:00+03:00

в мире

сша

москва

шпицберген

рбк (медиагруппа)

ленинград

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427412_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_fc30e2f46a0adffcac0765a4d5c6a32c.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Организаторы круиза для российских туристов, отмененного после ареста предпринимателя Юрия Гугнина в США, соблюдали все нормативные требования, но условия оплаты диктовал владелец судна - французская компания Ponant, сообщил РИА Новости сооснователь агентства премиальных путешествий Neverend Борис Пустовойтов. Ранее РБК сообщал, что элитный круиз для россиян сорвался из-за ареста предпринимателя Юрия Гугнина в США. Сообщалось, что арестованный в США российский предприниматель выступал платежным посредником между французской компанией Ponant, которой принадлежал круизный лайнер, и дубайской турфирмой TRVL. Другой организатор - турфирма из Москвы Neverend. После ареста Гугнина судовладелец расторг контракт с туроператором, что привело к срыву круиза. "При подготовке круиза мы тщательно соблюдали все нормативные требования. Условия оплаты диктовал владелец судна - французская компания Ponant. Именно по настоянию Ponant в схему был введен платежный брокер - компания Evita. Мы неоднократно предлагали оплачивать фрахт напрямую без посредников, но французская сторона категорически отказывала и фактически выдвинула нам ультиматум по вводу платежного брокера в цепочку платежей. Вероятно, такое решение было принято из-за страха репутационных рисков, связанных с работой с компанией, основанной российским предпринимателем", - сообщил Пустовойтов. Он отметил, что выбранный платежный брокер, по информации французской стороны, прошёл все необходимые проверки и был одобрен руководством Ponant. По словам Пустовойтова, расчёты по организации круиза осуществлялись исключительно через банковские переводы между юридическими лицами, без использования криптовалют. "Все данные по расчетам переданы во французский суд, второе слушание по делу пройдет 5 сентября. Мы надеемся на объективное рассмотрение дела и защищаем интересы клиентов. Всем участникам круиза мы уже предложили на выбор возможность сделать возврат средств, отправиться в другое путешествие либо оставить средства на депозите и выбрать другое путешествие позже", - добавил Пустовойтов. РБК со ссылкой на Financial Times сообщал, что круиз должен был начаться на Шпицбергене и продлиться две недели. Кульминацией должно было стать достижение участниками на восьмой день географического Северного полюса. В этот момент планировался сход пассажиров на лед с проведением диджей-сетов, купанием в ледяной воде и другими развлечениями. Среди тех, кто должен был выступать во время круиза, значилась группа "Ленинград".

https://ria.ru/20250811/vetnam-2034562890.html

сша

москва

шпицберген

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, москва, шпицберген, рбк (медиагруппа), ленинград