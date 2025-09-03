Рейтинг@Mail.ru
Появились новые детали об отмененном из-за задержания россиянина круизе - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:09 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/rossiya-2039518207.html
Появились новые детали об отмененном из-за задержания россиянина круизе
Появились новые детали об отмененном из-за задержания россиянина круизе - РИА Новости, 03.09.2025
Появились новые детали об отмененном из-за задержания россиянина круизе
Организаторы круиза для российских туристов, отмененного после ареста предпринимателя Юрия Гугнина в США, соблюдали все нормативные требования, но условия... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T23:09:00+03:00
2025-09-03T23:09:00+03:00
в мире
сша
москва
шпицберген
рбк (медиагруппа)
ленинград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427412_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_fc30e2f46a0adffcac0765a4d5c6a32c.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Организаторы круиза для российских туристов, отмененного после ареста предпринимателя Юрия Гугнина в США, соблюдали все нормативные требования, но условия оплаты диктовал владелец судна - французская компания Ponant, сообщил РИА Новости сооснователь агентства премиальных путешествий Neverend Борис Пустовойтов. Ранее РБК сообщал, что элитный круиз для россиян сорвался из-за ареста предпринимателя Юрия Гугнина в США. Сообщалось, что арестованный в США российский предприниматель выступал платежным посредником между французской компанией Ponant, которой принадлежал круизный лайнер, и дубайской турфирмой TRVL. Другой организатор - турфирма из Москвы Neverend. После ареста Гугнина судовладелец расторг контракт с туроператором, что привело к срыву круиза. "При подготовке круиза мы тщательно соблюдали все нормативные требования. Условия оплаты диктовал владелец судна - французская компания Ponant. Именно по настоянию Ponant в схему был введен платежный брокер - компания Evita. Мы неоднократно предлагали оплачивать фрахт напрямую без посредников, но французская сторона категорически отказывала и фактически выдвинула нам ультиматум по вводу платежного брокера в цепочку платежей. Вероятно, такое решение было принято из-за страха репутационных рисков, связанных с работой с компанией, основанной российским предпринимателем", - сообщил Пустовойтов. Он отметил, что выбранный платежный брокер, по информации французской стороны, прошёл все необходимые проверки и был одобрен руководством Ponant. По словам Пустовойтова, расчёты по организации круиза осуществлялись исключительно через банковские переводы между юридическими лицами, без использования криптовалют. "Все данные по расчетам переданы во французский суд, второе слушание по делу пройдет 5 сентября. Мы надеемся на объективное рассмотрение дела и защищаем интересы клиентов. Всем участникам круиза мы уже предложили на выбор возможность сделать возврат средств, отправиться в другое путешествие либо оставить средства на депозите и выбрать другое путешествие позже", - добавил Пустовойтов. РБК со ссылкой на Financial Times сообщал, что круиз должен был начаться на Шпицбергене и продлиться две недели. Кульминацией должно было стать достижение участниками на восьмой день географического Северного полюса. В этот момент планировался сход пассажиров на лед с проведением диджей-сетов, купанием в ледяной воде и другими развлечениями. Среди тех, кто должен был выступать во время круиза, значилась группа "Ленинград".
https://ria.ru/20250811/vetnam-2034562890.html
сша
москва
шпицберген
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427412_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_f2e8f62d2dfa3297771c0be376b72697.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, москва, шпицберген, рбк (медиагруппа), ленинград
В мире, США, Москва, Шпицберген, РБК (медиагруппа), Ленинград
Появились новые детали об отмененном из-за задержания россиянина круизе

Neverend: организаторы круиза для россиян соблюдали нормативные требования

© iStock.com / vale_tКруизный лайнер
Круизный лайнер - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© iStock.com / vale_t
Круизный лайнер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Организаторы круиза для российских туристов, отмененного после ареста предпринимателя Юрия Гугнина в США, соблюдали все нормативные требования, но условия оплаты диктовал владелец судна - французская компания Ponant, сообщил РИА Новости сооснователь агентства премиальных путешествий Neverend Борис Пустовойтов.
Ранее РБК сообщал, что элитный круиз для россиян сорвался из-за ареста предпринимателя Юрия Гугнина в США. Сообщалось, что арестованный в США российский предприниматель выступал платежным посредником между французской компанией Ponant, которой принадлежал круизный лайнер, и дубайской турфирмой TRVL. Другой организатор - турфирма из Москвы Neverend. После ареста Гугнина судовладелец расторг контракт с туроператором, что привело к срыву круиза.
"При подготовке круиза мы тщательно соблюдали все нормативные требования. Условия оплаты диктовал владелец судна - французская компания Ponant. Именно по настоянию Ponant в схему был введен платежный брокер - компания Evita. Мы неоднократно предлагали оплачивать фрахт напрямую без посредников, но французская сторона категорически отказывала и фактически выдвинула нам ультиматум по вводу платежного брокера в цепочку платежей. Вероятно, такое решение было принято из-за страха репутационных рисков, связанных с работой с компанией, основанной российским предпринимателем", - сообщил Пустовойтов.
Он отметил, что выбранный платежный брокер, по информации французской стороны, прошёл все необходимые проверки и был одобрен руководством Ponant. По словам Пустовойтова, расчёты по организации круиза осуществлялись исключительно через банковские переводы между юридическими лицами, без использования криптовалют.
"Все данные по расчетам переданы во французский суд, второе слушание по делу пройдет 5 сентября. Мы надеемся на объективное рассмотрение дела и защищаем интересы клиентов. Всем участникам круиза мы уже предложили на выбор возможность сделать возврат средств, отправиться в другое путешествие либо оставить средства на депозите и выбрать другое путешествие позже", - добавил Пустовойтов.
РБК со ссылкой на Financial Times сообщал, что круиз должен был начаться на Шпицбергене и продлиться две недели. Кульминацией должно было стать достижение участниками на восьмой день географического Северного полюса. В этот момент планировался сход пассажиров на лед с проведением диджей-сетов, купанием в ледяной воде и другими развлечениями. Среди тех, кто должен был выступать во время круиза, значилась группа "Ленинград".
Вид на реку Сайгон и центр Хошимина, Вьетнам - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
В консульстве подтвердили задержание россиянина во Вьетнаме
11 августа, 12:48
 
В миреСШАМоскваШпицбергенРБК (медиагруппа)Ленинград
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала