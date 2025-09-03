https://ria.ru/20250903/rossiya-2039514273.html

На ликвидацию "Большой российской энциклопедии" выделят 303 миллиона рублей

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Кабмин России выделит 303 миллиона рублей на завершение ликвидации "Большой российской энциклопедии", соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин. "Выделить в 2025 году Минцифры России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 303 миллионов 60 тысяч рублей для предоставления субсидии АНО "Национальный научно-образовательный центр "Большая российская энциклопедия" на завершение в 2025 году ликвидационных мероприятий, включая погашение задолженности по заработной плате, обеспечение обязательных выплат при увольнении сотрудников указанной организации, а также завершение расчетов по обязательствам организации", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов. ﻿﻿﻿Минцифры России поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств и представить в правительство доклад до 1 марта 2026 года.

