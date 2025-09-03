Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области продлили компенсацию за аренду жилья
Специальная военная операция на Украине
 
21:36 03.09.2025
В Белгородской области продлили компенсацию за аренду жилья
2025-09-03T21:36:00+03:00
2025-09-03T21:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
жилье
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
общество
БЕЛГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в среду на заседании оперативного штаба было принято решение продлить до 1 октября возможность получения частичной компенсации за аренду жилья для вынужденно покинувших свои дома жителей. "Сегодня прошло заседание оперативного штаба. Кратко о тех решениях, которые были приняты: исходя из оперативной обстановки, продлеваем до 1 октября выплаты за частичную компенсацию аренды жилья", - написал Гладков в Telegram-канале. Частичная компенсация за аренду жилья - государственная мера поддержки, действующая в Белгородской области. Семьям, у которых разрушено жилье в результате обстрелов со стороны ВСУ, а также тем, кто проживает в населенных пунктах, куда ограничен въезд, ежемесячно выплачивается компенсация в размере от 20 до 40 тысяч рублей.
жилье, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Жилье, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Общество
Вид на город Белгород
Вид на город Белгород. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в среду на заседании оперативного штаба было принято решение продлить до 1 октября возможность получения частичной компенсации за аренду жилья для вынужденно покинувших свои дома жителей.
"Сегодня прошло заседание оперативного штаба. Кратко о тех решениях, которые были приняты: исходя из оперативной обстановки, продлеваем до 1 октября выплаты за частичную компенсацию аренды жилья", - написал Гладков в Telegram-канале.
Частичная компенсация за аренду жилья - государственная мера поддержки, действующая в Белгородской области. Семьям, у которых разрушено жилье в результате обстрелов со стороны ВСУ, а также тем, кто проживает в населенных пунктах, куда ограничен въезд, ежемесячно выплачивается компенсация в размере от 20 до 40 тысяч рублей.
Специальная военная операция на Украине
Жилье
Белгородская область
Вячеслав Гладков
Вооруженные силы Украины
Общество
 
 
