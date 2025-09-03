https://ria.ru/20250903/rossiya-2039511358.html
В Белгородской области продлили компенсацию за аренду жилья
2025-09-03T21:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
БЕЛГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в среду на заседании оперативного штаба было принято решение продлить до 1 октября возможность получения частичной компенсации за аренду жилья для вынужденно покинувших свои дома жителей. "Сегодня прошло заседание оперативного штаба. Кратко о тех решениях, которые были приняты: исходя из оперативной обстановки, продлеваем до 1 октября выплаты за частичную компенсацию аренды жилья", - написал Гладков в Telegram-канале. Частичная компенсация за аренду жилья - государственная мера поддержки, действующая в Белгородской области. Семьям, у которых разрушено жилье в результате обстрелов со стороны ВСУ, а также тем, кто проживает в населенных пунктах, куда ограничен въезд, ежемесячно выплачивается компенсация в размере от 20 до 40 тысяч рублей.
