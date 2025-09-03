https://ria.ru/20250903/rossiya-2039510791.html
"Будем честны". В США пришли к мрачному выводу из-за России
"Будем честны". В США пришли к мрачному выводу из-за России - РИА Новости, 03.09.2025
"Будем честны". В США пришли к мрачному выводу из-за России
Россия ничего не потеряла в конфликте с Украиной, такое мнение выразил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 03.09.2025
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Россия ничего не потеряла в конфликте с Украиной, такое мнение выразил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X."Давайте будем честны: Россия абсолютно ничего не потеряла. Сейчас она находится в своей лучшей форме, чем когда-либо", — написал он.После начала СВО страны Запада усилили санкционное давление на Россию. Москва, в свою очередь, подчеркивала, что справится и с новыми ограничениями. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.По данным Минобороны, за прошедшие сутки ВСУ потеряли около 1300 военнослужащих, 52 единицы автотехники и 33 орудия полевой артиллерии. Как подчеркнули в ведомстве, российская армия продолжает наступление вглубь украинской обороны.
