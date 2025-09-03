https://ria.ru/20250903/rossiya-2039421050.html

"Покончено". Французы пришли в бешенство из-за решения России и КНР

"Покончено". Французы пришли в бешенство из-за решения России и КНР - РИА Новости, 03.09.2025

"Покончено". Французы пришли в бешенство из-за решения России и КНР

Читатели Le Figaro раскритиковали европейских лидеров и обвинили их в некомпетентности на фоне развития практического сотрудничества России и Китая в различных... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T16:34:00+03:00

2025-09-03T16:34:00+03:00

2025-09-03T16:34:00+03:00

в мире

китай

россия

европа

жан-ноэль барро

мид франции‎

газпром

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032318699_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_caa0c1a6e3abcd3f7b52b0aa93a2d551.jpg

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали европейских лидеров и обвинили их в некомпетентности на фоне развития практического сотрудничества России и Китая в различных областях, включая энергетику."Россия восстановила свою экономику благодаря Китаю — вопреки прогнозам (главы МИД Франции. — Прим. ред.) Жан-Ноэля Барро. И теперь вместо того, чтобы быть нашим союзником, экономическим партнером и поставщиком дешевого газа, Россия создает мощный экономический союз с Китаем. Вот чего мы добились, помогая попрошайке Зеленскому", — написал один из комментаторов."Россияне и китайцы заключили крупное соглашение по энергетике, по которому в Китай будет поставляться газ с полуострова Ямал. Его продавали европейцам по низкой цене до тех пор, пока мы сами от него не отказались. Теперь ничего не исправишь: со стабильными поставками российского газа в Европу покончено. Трамп и фон дер Ляйен могут быть довольны", — поддержал другой."А ведь говорили, что ни в коем случае нельзя подталкивать Россию к Китаю. Европа со своим слепым высокомерием продолжит платить очень высокую цену за нехватку стратегического понимания", — поделился мнением еще один из пользователей."Западники сами толкают все эти страны в объятия друг друга" — заключили читатели.Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". Он подчеркнул, что Россия и Китай развивают практическое сотрудничество в различных областях, включая энергетику, на основе взаимного уважения и выгоды.В среду президент России Владимир Путин завершает четырехдневный визит в Китай. Сначала он принял участие в саммите ШОС в Тяньцзине и провел на его площадке несколько встреч. Далее в Пекине прошли двусторонние переговоры с лидерами иностранных государств.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250903/peregovory-2039274158.html

https://ria.ru/20250903/putin-2039390623.html

https://ria.ru/20250903/kitay-2039197936.html

китай

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, европа, жан-ноэль барро, мид франции‎, газпром, шос, сила сибири — 2, саммит шос в китае в 2025 году, владимир путин