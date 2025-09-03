"Покончено". Французы пришли в бешенство из-за решения России и КНР
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали европейских лидеров и обвинили их в некомпетентности на фоне развития практического сотрудничества России и Китая в различных областях, включая энергетику.
"Россия восстановила свою экономику благодаря Китаю — вопреки прогнозам (главы МИД Франции. — Прим. ред.) Жан-Ноэля Барро. И теперь вместо того, чтобы быть нашим союзником, экономическим партнером и поставщиком дешевого газа, Россия создает мощный экономический союз с Китаем. Вот чего мы добились, помогая попрошайке Зеленскому", — написал один из комментаторов.
"Россияне и китайцы заключили крупное соглашение по энергетике, по которому в Китай будет поставляться газ с полуострова Ямал. Его продавали европейцам по низкой цене до тех пор, пока мы сами от него не отказались. Теперь ничего не исправишь: со стабильными поставками российского газа в Европу покончено. Трамп и фон дер Ляйен могут быть довольны", — поддержал другой.
"А ведь говорили, что ни в коем случае нельзя подталкивать Россию к Китаю. Европа со своим слепым высокомерием продолжит платить очень высокую цену за нехватку стратегического понимания", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Западники сами толкают все эти страны в объятия друг друга" — заключили читатели.
Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". Он подчеркнул, что Россия и Китай развивают практическое сотрудничество в различных областях, включая энергетику, на основе взаимного уважения и выгоды.
В среду президент России Владимир Путин завершает четырехдневный визит в Китай. Сначала он принял участие в саммите ШОС в Тяньцзине и провел на его площадке несколько встреч. Далее в Пекине прошли двусторонние переговоры с лидерами иностранных государств.
