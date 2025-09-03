Рейтинг@Mail.ru
10:54 03.09.2025
Россия умеет ждать, работать и накапливать силы, заявил Мединский
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия умеет ждать, работать и накапливать силы, чтобы победить, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, говоря о 80-й годовщине разгрома милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны.Мединский в своем Telegram-канале выложил запись по случаю 80-й годовщины победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Помощник президента РФ привел цитату из обращения Иосифа Сталина 3 сентября 1945 года, в которой советский руководитель отмечает, что ожидание победы над Японией у "людей старого поколения" заняло 40 лет."Наша страна умеет ждать, работать и накапливать силы, чтобы победить", - написал Мединский в посте.
россия, япония, владимир мединский, иосиф сталин (джугашвили)
Россия, Япония, Владимир Мединский, Иосиф Сталин (Джугашвили)
