Россия умеет ждать, работать и накапливать силы, заявил Мединский
Россия умеет ждать, работать и накапливать силы, заявил Мединский
2025-09-03T10:54:00+03:00
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия умеет ждать, работать и накапливать силы, чтобы победить, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, говоря о 80-й годовщине разгрома милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны.Мединский в своем Telegram-канале выложил запись по случаю 80-й годовщины победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Помощник президента РФ привел цитату из обращения Иосифа Сталина 3 сентября 1945 года, в которой советский руководитель отмечает, что ожидание победы над Японией у "людей старого поколения" заняло 40 лет."Наша страна умеет ждать, работать и накапливать силы, чтобы победить", - написал Мединский в посте.
