Путин рассказал о совместной работе с Китаем над фильмами
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Россия и Китай ведут работу над новыми совместными фильмами, заявил президент РФ Владимир Путин."Насколько я знаю, уже даже происходит сейчас работа над другими совместными фильмами", - сказал он журналистам.Глава российского государства 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Он принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Путин рассказал о совместной работе с Китаем над фильмами
