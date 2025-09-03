https://ria.ru/20250903/rossija-2039447495.html

Путин рассказал о совместной работе с Китаем над фильмами

Россия и Китай ведут работу над новыми совместными фильмами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Россия и Китай ведут работу над новыми совместными фильмами, заявил президент РФ Владимир Путин."Насколько я знаю, уже даже происходит сейчас работа над другими совместными фильмами", - сказал он журналистам.Глава российского государства 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Он принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.

