Захарова рассказала о мирных инициативах России - РИА Новости, 03.09.2025
06:58 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/rossija-2039262445.html
Захарова рассказала о мирных инициативах России
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Россия последовательно выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине и предлагает все формы политического урегулирования, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Наша страна последовательно выступает за мирное урегулирование украинского кризиса и делает это с самого начала, предлагает все формы и возможности политического урегулирования", - сказала Захарова на ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Россия последовательно выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине и предлагает все формы политического урегулирования, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наша страна последовательно выступает за мирное урегулирование украинского кризиса и делает это с самого начала, предлагает все формы и возможности политического урегулирования", - сказала Захарова на ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
