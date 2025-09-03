https://ria.ru/20250903/rossija-2039262445.html

Захарова рассказала о мирных инициативах России

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Россия последовательно выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине и предлагает все формы политического урегулирования, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Наша страна последовательно выступает за мирное урегулирование украинского кризиса и делает это с самого начала, предлагает все формы и возможности политического урегулирования", - сказала Захарова на ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

2025

