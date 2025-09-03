Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала, как Россия и США смотрят на противоречия между ними
06:54 03.09.2025
Захарова рассказала, как Россия и США смотрят на противоречия между ними
Российская сторона констатирует взаимный с США характер заинтересованности в распутывании "клубка" противоречий в двусторонних отношениях, рассказала в интервью РИА Новости, 03.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Российская сторона констатирует взаимный с США характер заинтересованности в распутывании "клубка" противоречий в двусторонних отношениях, рассказала в интервью РИА Новости на ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы занимаемся постепенным распутыванием этого клубка. Заинтересованность в устранении этих многочисленных проблем она носит взаимный характер", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Российская сторона констатирует взаимный с США характер заинтересованности в распутывании "клубка" противоречий в двусторонних отношениях, рассказала в интервью РИА Новости на ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы занимаемся постепенным распутыванием этого клубка. Заинтересованность в устранении этих многочисленных проблем она носит взаимный характер", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
