Захарова рассказала, как Россия и США смотрят на противоречия между ними
Захарова рассказала, как Россия и США смотрят на противоречия между ними - РИА Новости, 03.09.2025
Захарова рассказала, как Россия и США смотрят на противоречия между ними
Российская сторона констатирует взаимный с США характер заинтересованности в распутывании "клубка" противоречий в двусторонних отношениях, рассказала в интервью РИА Новости, 03.09.2025
мария захарова
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Российская сторона констатирует взаимный с США характер заинтересованности в распутывании "клубка" противоречий в двусторонних отношениях, рассказала в интервью РИА Новости на ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы занимаемся постепенным распутыванием этого клубка. Заинтересованность в устранении этих многочисленных проблем она носит взаимный характер", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
