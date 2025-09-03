https://ria.ru/20250903/rossija-2039231487.html
Россия не дружит против кого-то, заявил Лавров
Россия не дружит против кого-то, заявил Лавров - РИА Новости, 03.09.2025
Россия не дружит против кого-то, заявил Лавров
Россия готова развивать равноправную взаимовыгодную практическую кооперацию со всеми, кто готов работать с ней на схожих принципах, и никогда "не дружит с...
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия готова развивать равноправную взаимовыгодную практическую кооперацию со всеми, кто готов работать с ней на схожих принципах, и никогда "не дружит с кем-то против кого-то", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас". "Со своей стороны исходим из самоценности наших двусторонних отношений с любым государством. Мы никогда не дружим с кем-то против кого-то. Не выстраиваем торговое взаимодействие с партнерами, в том числе с такой крупной экономикой, как Индонезия, в ущерб их связям с другими странами, в том числе с США. Будем и далее развивать равноправную взаимовыгодную практическую кооперацию со всеми, кто готов работать с нами на схожих принципах", - заявил Лавров. Он отметил, что к этому числу относится подавляющее большинство государств Глобального Юга и Востока, заинтересованных расширять торгово-экономические связи с Россией во имя благополучия своих граждан. "Среди них – наши стратегические партнеры и единомышленники по БРИКС, в том числе, уверен, и индонезийские друзья", - подчеркнул Лавров.
Россия не дружит против кого-то, заявил Лавров
