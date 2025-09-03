Рейтинг@Mail.ru
Россия не дружит против кого-то, заявил Лавров - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/rossija-2039231487.html
Россия не дружит против кого-то, заявил Лавров
Россия не дружит против кого-то, заявил Лавров - РИА Новости, 03.09.2025
Россия не дружит против кого-то, заявил Лавров
Россия готова развивать равноправную взаимовыгодную практическую кооперацию со всеми, кто готов работать с ней на схожих принципах, и никогда "не дружит с... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T02:10:00+03:00
2025-09-03T02:10:00+03:00
в мире
россия
индонезия
сша
сергей лавров
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия готова развивать равноправную взаимовыгодную практическую кооперацию со всеми, кто готов работать с ней на схожих принципах, и никогда "не дружит с кем-то против кого-то", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас". "Со своей стороны исходим из самоценности наших двусторонних отношений с любым государством. Мы никогда не дружим с кем-то против кого-то. Не выстраиваем торговое взаимодействие с партнерами, в том числе с такой крупной экономикой, как Индонезия, в ущерб их связям с другими странами, в том числе с США. Будем и далее развивать равноправную взаимовыгодную практическую кооперацию со всеми, кто готов работать с нами на схожих принципах", - заявил Лавров. Он отметил, что к этому числу относится подавляющее большинство государств Глобального Юга и Востока, заинтересованных расширять торгово-экономические связи с Россией во имя благополучия своих граждан. "Среди них – наши стратегические партнеры и единомышленники по БРИКС, в том числе, уверен, и индонезийские друзья", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20250903/sanktsii-2039230335.html
https://ria.ru/20250831/kitay-2038382697.html
россия
индонезия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_3a6e76b340676ef68f613a6f968f80da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, индонезия, сша, сергей лавров, брикс
В мире, Россия, Индонезия, США, Сергей Лавров, БРИКС
Россия не дружит против кого-то, заявил Лавров

Лавров заявил, что Россия готова сотрудничать со всеми, кто готов работать с ней

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия готова развивать равноправную взаимовыгодную практическую кооперацию со всеми, кто готов работать с ней на схожих принципах, и никогда "не дружит с кем-то против кого-то", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас".
"Со своей стороны исходим из самоценности наших двусторонних отношений с любым государством. Мы никогда не дружим с кем-то против кого-то. Не выстраиваем торговое взаимодействие с партнерами, в том числе с такой крупной экономикой, как Индонезия, в ущерб их связям с другими странами, в том числе с США. Будем и далее развивать равноправную взаимовыгодную практическую кооперацию со всеми, кто готов работать с нами на схожих принципах", - заявил Лавров.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Лавров прокомментировал антироссийские санкции
01:57
Он отметил, что к этому числу относится подавляющее большинство государств Глобального Юга и Востока, заинтересованных расширять торгово-экономические связи с Россией во имя благополучия своих граждан.
"Среди них – наши стратегические партнеры и единомышленники по БРИКС, в том числе, уверен, и индонезийские друзья", - подчеркнул Лавров.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Кремле перед военным парадом, посвященным 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
"Единство и решимость". Путин начинает беспрецедентный визит в Китай
31 августа, 00:00
 
В миреРоссияИндонезияСШАСергей ЛавровБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала