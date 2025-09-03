Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, что Россия ждет от партнеров заявлений по Украине - РИА Новости, 03.09.2025
02:09 03.09.2025
Лавров рассказал, что Россия ждет от партнеров заявлений по Украине
Лавров рассказал, что Россия ждет от партнеров заявлений по Украине
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Москва ожидает от партнеров на Глобальном Юге и Востоке заявлений в поддержку российско-американского диалога по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас". "Приветствуем все конструктивные инициативы, включая и те, что исходят от наших партнеров на Глобальном Юге и Востоке. Это относится к идеям, высказанным президентом Индонезии Прабово Субианто летом 2023 года, к предложениям африканских стран, а также к деятельности сформированной по инициативе Китая и Бразилии в Нью-Йорке Группы друзей мира на Украине. Конечно, сейчас мы ожидали бы от наших друзей заявлений в поддержку российско-американского диалога по Украине", - заявил министр. Лавров напомнил об усилиях, которые сейчас прилагает Вашингтон на украинском треке. "В последнее время активные дипломатические усилия в украинском контексте прилагает американская администрация во главе с президентом США Дональдом Трампом. 15 августа президенты России и США провели весьма полезную беседу по украинскому и другим вопросам на Аляске, у них состоялось несколько содержательных телефонных разговоров", - подчеркнул он. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Москва ожидает от партнеров на Глобальном Юге и Востоке заявлений в поддержку российско-американского диалога по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас".
"Приветствуем все конструктивные инициативы, включая и те, что исходят от наших партнеров на Глобальном Юге и Востоке. Это относится к идеям, высказанным президентом Индонезии Прабово Субианто летом 2023 года, к предложениям африканских стран, а также к деятельности сформированной по инициативе Китая и Бразилии в Нью-Йорке Группы друзей мира на Украине. Конечно, сейчас мы ожидали бы от наших друзей заявлений в поддержку российско-американского диалога по Украине", - заявил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Лавров призвал признать новые территориальные реалии на Украине
01:27
Лавров напомнил об усилиях, которые сейчас прилагает Вашингтон на украинском треке.
"В последнее время активные дипломатические усилия в украинском контексте прилагает американская администрация во главе с президентом США Дональдом Трампом. 15 августа президенты России и США провели весьма полезную беседу по украинскому и другим вопросам на Аляске, у них состоялось несколько содержательных телефонных разговоров", - подчеркнул он.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Лавров выразил надежду на продолжение переговоров России и Украины
