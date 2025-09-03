Лавров рассказал, что Россия ждет от партнеров заявлений по Украине
Россия ждет от партнеров на Глобальном Юге и Востоке заявлений по Украине
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Москва ожидает от партнеров на Глобальном Юге и Востоке заявлений в поддержку российско-американского диалога по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас".
"Приветствуем все конструктивные инициативы, включая и те, что исходят от наших партнеров на Глобальном Юге и Востоке. Это относится к идеям, высказанным президентом Индонезии Прабово Субианто летом 2023 года, к предложениям африканских стран, а также к деятельности сформированной по инициативе Китая и Бразилии в Нью-Йорке Группы друзей мира на Украине. Конечно, сейчас мы ожидали бы от наших друзей заявлений в поддержку российско-американского диалога по Украине", - заявил министр.
"В последнее время активные дипломатические усилия в украинском контексте прилагает американская администрация во главе с президентом США Дональдом Трампом. 15 августа президенты России и США провели весьма полезную беседу по украинскому и другим вопросам на Аляске, у них состоялось несколько содержательных телефонных разговоров", - подчеркнул он.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.