Рейтинг@Mail.ru
Умер бывший гендиректор Третьяковской галереи Валентин Родионов - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:08 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/rodionov-2039269297.html
Умер бывший гендиректор Третьяковской галереи Валентин Родионов
Умер бывший гендиректор Третьяковской галереи Валентин Родионов - РИА Новости, 03.09.2025
Умер бывший гендиректор Третьяковской галереи Валентин Родионов
Академик Российской академии художеств (РАХ), бывший гендиректор Государственной Третьяковской галереи Валентин Родионов скончался в возрасте 88 лет, сообщается РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T08:08:00+03:00
2025-09-03T08:08:00+03:00
культура
рсфср
российская академия художеств
третьяковская галерея
мархи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17159/72/171597211_0:0:3384:1904_1920x0_80_0_0_0b083c5d217f9497c340fcbc4c9ff27a.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Академик Российской академии художеств (РАХ), бывший гендиректор Государственной Третьяковской галереи Валентин Родионов скончался в возрасте 88 лет, сообщается в Telegram-канале РАХ. "Российская академия художеств и вся отечественная культура понесли тяжелую утрату. Первого сентября 2025 года ушел из жизни академик Российской академии художеств Валентин Алексеевич Родионов (1937-2025)… Президиум, отделение архитектуры и весь научно-творческий коллектив Российской академии художеств скорбит и искренне сочувствует родным, близким, друзьям и коллегам Валентина Алексеевича Родионова", - говорится в сообщении. Родионов в 1960 году окончил МАрхИ. Занимал пост заместителя начальника главного архитектурно-планировочного управления (ГлавАПУ) Мособлисполкома. В 1989 году занимал должность заместителя министра культуры РСФСР по капитальному строительству, где одной из его обязанностей был надзор за ходом реконструкции зданий Третьяковской галереи. В 1993 году распоряжением правительства Родионов был назначен на должность гендиректора всероссийского музейного объединения "Государственная Третьяковская галерея". Так, под его руководством была произведена реконструкция и реставрация комплекса зданий, а также домового храма-музея галереи - церкви Святителя Николая в Толмачах. Кроме того, он внес значительный вклад в разработку и создание постоянной экспозиции русского искусства XX века на Крымском валу. "Активно популяризовал отечественное изобразительное искусство: при его непосредственном участии ежегодно выходили многотомные каталоги полного собрания Третьяковской галереи и наиболее значительных выставок, путеводители, альбомы о художниках", - добавляется в сообщении РАХ.
рсфср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17159/72/171597211_269:0:3384:2336_1920x0_80_0_0_7b320849e816bb3541d17ed6c9a35297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рсфср, российская академия художеств, третьяковская галерея, мархи
Культура, РСФСР, Российская академия художеств, Третьяковская галерея, МАРХИ
Умер бывший гендиректор Третьяковской галереи Валентин Родионов

Экс-глава Третьяковской галереи Валентин Родионов умер в возрасте 88 лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВалентин Родионов
Валентин Родионов - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Валентин Родионов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Академик Российской академии художеств (РАХ), бывший гендиректор Государственной Третьяковской галереи Валентин Родионов скончался в возрасте 88 лет, сообщается в Telegram-канале РАХ.
«
"Российская академия художеств и вся отечественная культура понесли тяжелую утрату. Первого сентября 2025 года ушел из жизни академик Российской академии художеств Валентин Алексеевич Родионов (1937-2025)… Президиум, отделение архитектуры и весь научно-творческий коллектив Российской академии художеств скорбит и искренне сочувствует родным, близким, друзьям и коллегам Валентина Алексеевича Родионова", - говорится в сообщении.
Родионов в 1960 году окончил МАрхИ. Занимал пост заместителя начальника главного архитектурно-планировочного управления (ГлавАПУ) Мособлисполкома. В 1989 году занимал должность заместителя министра культуры РСФСР по капитальному строительству, где одной из его обязанностей был надзор за ходом реконструкции зданий Третьяковской галереи.
В 1993 году распоряжением правительства Родионов был назначен на должность гендиректора всероссийского музейного объединения "Государственная Третьяковская галерея". Так, под его руководством была произведена реконструкция и реставрация комплекса зданий, а также домового храма-музея галереи - церкви Святителя Николая в Толмачах.
Кроме того, он внес значительный вклад в разработку и создание постоянной экспозиции русского искусства XX века на Крымском валу.
"Активно популяризовал отечественное изобразительное искусство: при его непосредственном участии ежегодно выходили многотомные каталоги полного собрания Третьяковской галереи и наиболее значительных выставок, путеводители, альбомы о художниках", - добавляется в сообщении РАХ.
 
КультураРСФСРРоссийская академия художествТретьяковская галереяМАРХИ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала