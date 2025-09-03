Умер бывший гендиректор Третьяковской галереи Валентин Родионов
Экс-глава Третьяковской галереи Валентин Родионов умер в возрасте 88 лет
Валентин Родионов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Академик Российской академии художеств (РАХ), бывший гендиректор Государственной Третьяковской галереи Валентин Родионов скончался в возрасте 88 лет, сообщается в Telegram-канале РАХ.
«
"Российская академия художеств и вся отечественная культура понесли тяжелую утрату. Первого сентября 2025 года ушел из жизни академик Российской академии художеств Валентин Алексеевич Родионов (1937-2025)… Президиум, отделение архитектуры и весь научно-творческий коллектив Российской академии художеств скорбит и искренне сочувствует родным, близким, друзьям и коллегам Валентина Алексеевича Родионова", - говорится в сообщении.
Родионов в 1960 году окончил МАрхИ. Занимал пост заместителя начальника главного архитектурно-планировочного управления (ГлавАПУ) Мособлисполкома. В 1989 году занимал должность заместителя министра культуры РСФСР по капитальному строительству, где одной из его обязанностей был надзор за ходом реконструкции зданий Третьяковской галереи.
В 1993 году распоряжением правительства Родионов был назначен на должность гендиректора всероссийского музейного объединения "Государственная Третьяковская галерея". Так, под его руководством была произведена реконструкция и реставрация комплекса зданий, а также домового храма-музея галереи - церкви Святителя Николая в Толмачах.
Кроме того, он внес значительный вклад в разработку и создание постоянной экспозиции русского искусства XX века на Крымском валу.
"Активно популяризовал отечественное изобразительное искусство: при его непосредственном участии ежегодно выходили многотомные каталоги полного собрания Третьяковской галереи и наиболее значительных выставок, путеводители, альбомы о художниках", - добавляется в сообщении РАХ.