https://ria.ru/20250903/rezervy-2039453471.html

Путин заявил о критической ситуации с резервами ВСУ

Путин заявил о критической ситуации с резервами ВСУ - РИА Новости, 03.09.2025

Путин заявил о критической ситуации с резервами ВСУ

Резервы ВСУ находятся у критической черты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T17:18:00+03:00

2025-09-03T17:18:00+03:00

2025-09-03T17:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039452460_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_009f8e86b5f514cd757f91968dc9d9c2.jpg

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Резервы ВСУ находятся у критической черты, заявил президент России Владимир Путин. "Резервов у ВСУ становится все меньше. Боеготовые, я так скажу, боеготовые подразделения, они укомплектованы сегодня не больше, чем на 47-48%. Это уже у самой критической черты ситуация находится", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20250903/putin-2039446305.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о критическом состоянии ВСУ Путин о критическом состоянии ВСУ 2025-09-03T17:18 true PT0M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, вооруженные силы украины