Путин заявил о критической ситуации с резервами ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 03.09.2025 (обновлено: 17:19 03.09.2025)
Путин заявил о критической ситуации с резервами ВСУ
специальная военная операция на украине
владимир путин
вооруженные силы украины
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Резервы ВСУ находятся у критической черты, заявил президент России Владимир Путин. "Резервов у ВСУ становится все меньше. Боеготовые, я так скажу, боеготовые подразделения, они укомплектованы сегодня не больше, чем на 47-48%. Это уже у самой критической черты ситуация находится", - сказал Путин журналистам.
владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Резервы ВСУ находятся у критической черты, заявил президент России Владимир Путин.
"Резервов у ВСУ становится все меньше. Боеготовые, я так скажу, боеготовые подразделения, они укомплектованы сегодня не больше, чем на 47-48%. Это уже у самой критической черты ситуация находится", - сказал Путин журналистам.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
ВСУ не способны вести наступательные действия, заявил Путин
Вчера, 17:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
