Путин заявил о критической ситуации с резервами ВСУ
2025-09-03T17:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
вооруженные силы украины
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Резервы ВСУ находятся у критической черты, заявил президент России Владимир Путин. "Резервов у ВСУ становится все меньше. Боеготовые, я так скажу, боеготовые подразделения, они укомплектованы сегодня не больше, чем на 47-48%. Это уже у самой критической черты ситуация находится", - сказал Путин журналистам.
