20:01 03.09.2025 (обновлено: 20:26 03.09.2025)
AFP анонсировало разговор Трампа с Зеленским 4 сентября
ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг созвонится с Владимиром Зеленским, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновника Белого дома."Они поговорят завтра", - заявил американский чиновник, говоря о Трампе и Зеленском.При этом ранее в среду Трамп, отвечая на вопрос о том, когда он примет решение по истечению отведенного им же срока для встречи между российским президентом Владимиром Путиным и Зеленским, заявил, что намерен вскоре "с ним" переговорить.
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп и Владимир Зеленский . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг созвонится с Владимиром Зеленским, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновника Белого дома.
"Они поговорят завтра", - заявил американский чиновник, говоря о Трампе и Зеленском.
При этом ранее в среду Трамп, отвечая на вопрос о том, когда он примет решение по истечению отведенного им же срока для встречи между российским президентом Владимиром Путиным и Зеленским, заявил, что намерен вскоре "с ним" переговорить.
