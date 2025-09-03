https://ria.ru/20250903/razgovor-2039500973.html
AFP анонсировало разговор Трампа с Зеленским 4 сентября
Президент США Дональд Трамп в четверг созвонится с Владимиром Зеленским, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновника Белого дома. РИА Новости, 03.09.2025
ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг созвонится с Владимиром Зеленским, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновника Белого дома."Они поговорят завтра", - заявил американский чиновник, говоря о Трампе и Зеленском.При этом ранее в среду Трамп, отвечая на вопрос о том, когда он примет решение по истечению отведенного им же срока для встречи между российским президентом Владимиром Путиным и Зеленским, заявил, что намерен вскоре "с ним" переговорить.
