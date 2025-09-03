https://ria.ru/20250903/rassledovanie-2039449763.html

В Финляндии расследуют попытку продажи вещей российского военнопленного

В Финляндии расследуют попытку продажи вещей российского военнопленного

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Полиция Хельсинки проводит расследование попытки продажи в Финляндии разгрузочного жилета российского бойца СВО, захваченного в плен, сообщает в среду телерадиовещатель Yle со ссылкой на инспектора по уголовным делам полиции Хельсинки Вилле Нисканена. "Этим летом на интернет-сайте на продажу был выставлен предмет, который привлек внимание финской полиции… Кто-то пытался продать разгрузочный жилет российского солдата. Согласно объявлению, разгрузка принадлежала российскому военному, захваченному в плен на Украине", - говорится в сообщении. Как уточняет Yle, полиция разыскивает продавца, его личность пока не установлена. Правоохранители начали предварительную проверку по статье уголовного кодекса "мелкое военное преступление". По информации Yle, за мелкие военные преступления, к которым относится незаконная продажа трофеев, может быть назначен штраф или тюремное заключение сроком до двух лет.

