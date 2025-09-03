Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии расследуют попытку продажи вещей российского военнопленного - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/rassledovanie-2039449763.html
В Финляндии расследуют попытку продажи вещей российского военнопленного
В Финляндии расследуют попытку продажи вещей российского военнопленного - РИА Новости, 03.09.2025
В Финляндии расследуют попытку продажи вещей российского военнопленного
Полиция Хельсинки проводит расследование попытки продажи в Финляндии разгрузочного жилета российского бойца СВО, захваченного в плен, сообщает в среду... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T17:13:00+03:00
2025-09-03T17:13:00+03:00
в мире
хельсинки
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992051750_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d06b7fd6c2e56ef9be100221200d4955.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Полиция Хельсинки проводит расследование попытки продажи в Финляндии разгрузочного жилета российского бойца СВО, захваченного в плен, сообщает в среду телерадиовещатель Yle со ссылкой на инспектора по уголовным делам полиции Хельсинки Вилле Нисканена. "Этим летом на интернет-сайте на продажу был выставлен предмет, который привлек внимание финской полиции… Кто-то пытался продать разгрузочный жилет российского солдата. Согласно объявлению, разгрузка принадлежала российскому военному, захваченному в плен на Украине", - говорится в сообщении. Как уточняет Yle, полиция разыскивает продавца, его личность пока не установлена. Правоохранители начали предварительную проверку по статье уголовного кодекса "мелкое военное преступление". По информации Yle, за мелкие военные преступления, к которым относится незаконная продажа трофеев, может быть назначен штраф или тюремное заключение сроком до двух лет.
https://ria.ru/20250828/plennyy-2037992808.html
хельсинки
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992051750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a571cf01382daaf268c3a0d88b65eec8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хельсинки, финляндия
В мире, Хельсинки, Финляндия
В Финляндии расследуют попытку продажи вещей российского военнопленного

В Финляндии расследуют продажу вещей захваченного в плен российского бойца

© iStock.com / Lev KaravanovАвтомобиль полиции в Финляндии
Автомобиль полиции в Финляндии - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© iStock.com / Lev Karavanov
Автомобиль полиции в Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Полиция Хельсинки проводит расследование попытки продажи в Финляндии разгрузочного жилета российского бойца СВО, захваченного в плен, сообщает в среду телерадиовещатель Yle со ссылкой на инспектора по уголовным делам полиции Хельсинки Вилле Нисканена.
«
"Этим летом на интернет-сайте на продажу был выставлен предмет, который привлек внимание финской полиции… Кто-то пытался продать разгрузочный жилет российского солдата. Согласно объявлению, разгрузка принадлежала российскому военному, захваченному в плен на Украине", - говорится в сообщении.
Как уточняет Yle, полиция разыскивает продавца, его личность пока не установлена. Правоохранители начали предварительную проверку по статье уголовного кодекса "мелкое военное преступление".
По информации Yle, за мелкие военные преступления, к которым относится незаконная продажа трофеев, может быть назначен штраф или тюремное заключение сроком до двух лет.
Военнопленный рассказывает о том, как командование ВСУ бросало умирающих солдат в ДНР - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Командование ВСУ бросило умирающих солдат в ДНР, рассказал пленный
28 августа, 04:16
 
В миреХельсинкиФинляндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала