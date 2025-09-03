https://ria.ru/20250903/rassledovanie-2039449763.html
В Финляндии расследуют попытку продажи вещей российского военнопленного
В Финляндии расследуют попытку продажи вещей российского военнопленного - РИА Новости, 03.09.2025
В Финляндии расследуют попытку продажи вещей российского военнопленного
Полиция Хельсинки проводит расследование попытки продажи в Финляндии разгрузочного жилета российского бойца СВО, захваченного в плен, сообщает в среду... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T17:13:00+03:00
2025-09-03T17:13:00+03:00
2025-09-03T17:13:00+03:00
в мире
хельсинки
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992051750_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d06b7fd6c2e56ef9be100221200d4955.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Полиция Хельсинки проводит расследование попытки продажи в Финляндии разгрузочного жилета российского бойца СВО, захваченного в плен, сообщает в среду телерадиовещатель Yle со ссылкой на инспектора по уголовным делам полиции Хельсинки Вилле Нисканена. "Этим летом на интернет-сайте на продажу был выставлен предмет, который привлек внимание финской полиции… Кто-то пытался продать разгрузочный жилет российского солдата. Согласно объявлению, разгрузка принадлежала российскому военному, захваченному в плен на Украине", - говорится в сообщении. Как уточняет Yle, полиция разыскивает продавца, его личность пока не установлена. Правоохранители начали предварительную проверку по статье уголовного кодекса "мелкое военное преступление". По информации Yle, за мелкие военные преступления, к которым относится незаконная продажа трофеев, может быть назначен штраф или тюремное заключение сроком до двух лет.
https://ria.ru/20250828/plennyy-2037992808.html
хельсинки
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992051750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a571cf01382daaf268c3a0d88b65eec8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хельсинки, финляндия
В мире, Хельсинки, Финляндия
В Финляндии расследуют попытку продажи вещей российского военнопленного
В Финляндии расследуют продажу вещей захваченного в плен российского бойца
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Полиция Хельсинки проводит расследование попытки продажи в Финляндии разгрузочного жилета российского бойца СВО, захваченного в плен, сообщает в среду телерадиовещатель Yle со ссылкой на инспектора по уголовным делам полиции Хельсинки Вилле Нисканена.
«
"Этим летом на интернет-сайте на продажу был выставлен предмет, который привлек внимание финской полиции… Кто-то пытался продать разгрузочный жилет российского солдата. Согласно объявлению, разгрузка принадлежала российскому военному, захваченному в плен на Украине", - говорится в сообщении.
Как уточняет Yle, полиция разыскивает продавца, его личность пока не установлена. Правоохранители начали предварительную проверку по статье уголовного кодекса "мелкое военное преступление".
По информации Yle, за мелкие военные преступления, к которым относится незаконная продажа трофеев, может быть назначен штраф или тюремное заключение сроком до двух лет.