Рейтинг@Mail.ru
Фонд из дела о пропаганде суицида получал деньги от фонда Ходорковского* - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:13 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/rassledovanie-2039257738.html
Фонд из дела о пропаганде суицида получал деньги от фонда Ходорковского*
Фонд из дела о пропаганде суицида получал деньги от фонда Ходорковского* - РИА Новости, 03.09.2025
Фонд из дела о пропаганде суицида получал деньги от фонда Ходорковского*
Британский фонд Hill Foundation, обладатель гранта которого обвиняется в Петербурге в пропаганде самоубийств, ранее получал сотни тысяч фунтов стерлингов от... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T06:13:00+03:00
2025-09-03T06:13:00+03:00
в мире
санкт-петербург
великобритания
россия
оксфордский университет
европейский университет
кембриджский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789089099_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_33366260a2f217ccbd380e3775c00fd4.jpg
ЛОНДОН, 3 сен – РИА Новости. Британский фонд Hill Foundation, обладатель гранта которого обвиняется в Петербурге в пропаганде самоубийств, ранее получал сотни тысяч фунтов стерлингов от фонда Ходорковского* и находится с ним по одному адресу, выяснило РИА Новости, проанализировав финансовую отчетность организации. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что обладатель британского гранта из Петербурга создал проект "Флаги", продвигавший суицидальное поведение и сексуальные извращения среди молодежи. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства". Отмечается, что в ходе предварительного опроса мужчина сообщил, что собирался уехать в Великобританию по гранту Hill Foundation, который является "продолжателем дела" запрещённого в России "Фонда Ходорковского"*. Кроме того, он подтвердил на оперативном видео, имеющемся в распоряжении РИА Новости, что является автором статьи про деструктивное поведение. По данным правоохранительных органов, он также продвигал свои идеи на конференции в Европейском университете в Санкт-Петербурге в 2024 году, где выступал с докладом на тему: "Еда, мусор, мерзость: фриганские трансформации пищевых отходов". Hill Foundation – зарегистрированная в Великобритании благотворительная организация. На сайте фонда заявлено, что он предоставляет стипендии для обучения в Оксфордском университете "россиянам с чрезвычайно высокими академическими способностями". Также стипендии предоставляются для обучения в Кембриджском университете, Даремском университете и в Королевской академии музыки. На сайте Оксфордского университета сообщается, что стипендия от фонда покроет 100% стоимости курса и предоставит грант на проживание. В материале израильского сайта академических новостей Madan от 2012 года сообщалось, что фонд сотрудничал с британским МИД в рамках программы стипендий Chevening Scholarship. На данный момент информации о таком сотрудничестве на сайте фонда нет. Судя по информации, опубликованной государственной комиссией по благотворительности Великобритании, фонд зарегистрирован по лондонскому адресу Хилл-стрит, дом 4 (4 Hill Street). По этому же адресу зарегистрирован фонд Ходорковского. Судя по отечности Hill Foundation, в 2021 году фонд получил грант в размере 564 тысяч фунтов стерлингов (761 тысяча долларов) от фонда Ходорковского*. После этого транзакций с фондом Ходорковского не было. При этом, согласно отчетности, в 2024-2025 годах Hill Foundation получил почти 5 миллионов фунтов стерлингов "от благотворительных фондов". Названия этих фондов не приводятся. Hill Foundation также получает сотни тысяч фунтов в качестве дохода от инвестиций. С 2021 года подробности финансовой отчетности фонд не раскрывает – почти во всех графах в разбивке доходов и расходов стоит прочерк N/A. Связи с фондом Ходорковского есть и у попечителей Hill Foundation. Всего попечителя три - профессор Джон Найтингейл, юрист Аластер Таллок и британский филолог-русист Катриона Келли. Таллок стал попечителем в 2007 году и является попечителям еще в двух фондах - New Eurasia Strategies Centre и Vinchel Foundation. Таллок также фигурирует на сайте фонда Ходорковского* в качестве одного из его попечителей, однако в карточке организации в государственном реестре его нет. Электронная почта с фамилией Таллока также является контактом фонда Ходорковского. Деятельность New Eurasia Strategies Centre направлена на "развитие образования в Российской Федерации путем предоставления стипендий студентам и пожертвований учебным заведениям". С 2021 года расходы и доходы фонда минимальны. Среди попечителей New Eurasia Strategies Centre – некий Глеб Ходорковский. Человек с таким же именем является сыном Михаила Ходорковского**.* Запрещенная организация, признанная нежелательной в России.** Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.
https://ria.ru/20241112/sled-1983330085.html
https://ria.ru/20250216/sud-1999687343.html
https://ria.ru/20250828/sredstva-2037988793.html
санкт-петербург
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789089099_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_7532c6eaabe59220cab13e66ede97b98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, санкт-петербург, великобритания, россия, оксфордский университет, европейский университет, кембриджский университет
В мире, Санкт-Петербург, Великобритания, Россия, Оксфордский университет, Европейский университет, Кембриджский университет
Фонд из дела о пропаганде суицида получал деньги от фонда Ходорковского*

Фонд из дела о пропаганде суицида получал тысячи фунтов от фонда Ходорковского

© Pexels / Alaur RahmanФунты стерлингов
Фунты стерлингов - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Pexels / Alaur Rahman
Фунты стерлингов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 3 сен – РИА Новости. Британский фонд Hill Foundation, обладатель гранта которого обвиняется в Петербурге в пропаганде самоубийств, ранее получал сотни тысяч фунтов стерлингов от фонда Ходорковского* и находится с ним по одному адресу, выяснило РИА Новости, проанализировав финансовую отчетность организации.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что обладатель британского гранта из Петербурга создал проект "Флаги", продвигавший суицидальное поведение и сексуальные извращения среди молодежи. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства".
Фарида Курбангалеева* (внесена в список террористов и экстремистов) - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
В деле экс-телеведущей Курбангалеевой* нашли след британских спецслужб
12 ноября 2024, 16:16
Отмечается, что в ходе предварительного опроса мужчина сообщил, что собирался уехать в Великобританию по гранту Hill Foundation, который является "продолжателем дела" запрещённого в России "Фонда Ходорковского"*. Кроме того, он подтвердил на оперативном видео, имеющемся в распоряжении РИА Новости, что является автором статьи про деструктивное поведение. По данным правоохранительных органов, он также продвигал свои идеи на конференции в Европейском университете в Санкт-Петербурге в 2024 году, где выступал с докладом на тему: "Еда, мусор, мерзость: фриганские трансформации пищевых отходов".
Hill Foundation – зарегистрированная в Великобритании благотворительная организация. На сайте фонда заявлено, что он предоставляет стипендии для обучения в Оксфордском университете "россиянам с чрезвычайно высокими академическими способностями". Также стипендии предоставляются для обучения в Кембриджском университете, Даремском университете и в Королевской академии музыки. На сайте Оксфордского университета сообщается, что стипендия от фонда покроет 100% стоимости курса и предоставит грант на проживание. В материале израильского сайта академических новостей Madan от 2012 года сообщалось, что фонд сотрудничал с британским МИД в рамках программы стипендий Chevening Scholarship. На данный момент информации о таком сотрудничестве на сайте фонда нет.
Судя по информации, опубликованной государственной комиссией по благотворительности Великобритании, фонд зарегистрирован по лондонскому адресу Хилл-стрит, дом 4 (4 Hill Street). По этому же адресу зарегистрирован фонд Ходорковского.
Михаил Ходорковский в здании Хамовнического суда Москвы - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Суд признал Ходорковских* утратившими право пользования квартирой
16 февраля, 16:12
Судя по отечности Hill Foundation, в 2021 году фонд получил грант в размере 564 тысяч фунтов стерлингов (761 тысяча долларов) от фонда Ходорковского*. После этого транзакций с фондом Ходорковского не было. При этом, согласно отчетности, в 2024-2025 годах Hill Foundation получил почти 5 миллионов фунтов стерлингов "от благотворительных фондов". Названия этих фондов не приводятся. Hill Foundation также получает сотни тысяч фунтов в качестве дохода от инвестиций. С 2021 года подробности финансовой отчетности фонд не раскрывает – почти во всех графах в разбивке доходов и расходов стоит прочерк N/A.
Связи с фондом Ходорковского есть и у попечителей Hill Foundation. Всего попечителя три - профессор Джон Найтингейл, юрист Аластер Таллок и британский филолог-русист Катриона Келли. Таллок стал попечителем в 2007 году и является попечителям еще в двух фондах - New Eurasia Strategies Centre и Vinchel Foundation.
Таллок также фигурирует на сайте фонда Ходорковского* в качестве одного из его попечителей, однако в карточке организации в государственном реестре его нет. Электронная почта с фамилией Таллока также является контактом фонда Ходорковского.
Деятельность New Eurasia Strategies Centre направлена на "развитие образования в Российской Федерации путем предоставления стипендий студентам и пожертвований учебным заведениям". С 2021 года расходы и доходы фонда минимальны. Среди попечителей New Eurasia Strategies Centre – некий Глеб Ходорковский. Человек с таким же именем является сыном Михаила Ходорковского**.
* Запрещенная организация, признанная нежелательной в России.
** Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.
Михаил Ходорковский* - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
С Ходорковского* взыскивают средства в пользу бюджета России с 2005 года
28 августа, 02:46
 
В миреСанкт-ПетербургВеликобританияРоссияОксфордский университетЕвропейский университетКембриджский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала