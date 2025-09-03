Фонд из дела о пропаганде суицида получал деньги от фонда Ходорковского*

https://ria.ru/20250903/rassledovanie-2039257738.html

ЛОНДОН, 3 сен – РИА Новости. Британский фонд Hill Foundation, обладатель гранта которого обвиняется в Петербурге в пропаганде самоубийств, ранее получал сотни тысяч фунтов стерлингов от фонда Ходорковского* и находится с ним по одному адресу, выяснило РИА Новости, проанализировав финансовую отчетность организации. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что обладатель британского гранта из Петербурга создал проект "Флаги", продвигавший суицидальное поведение и сексуальные извращения среди молодежи. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства". Отмечается, что в ходе предварительного опроса мужчина сообщил, что собирался уехать в Великобританию по гранту Hill Foundation, который является "продолжателем дела" запрещённого в России "Фонда Ходорковского"*. Кроме того, он подтвердил на оперативном видео, имеющемся в распоряжении РИА Новости, что является автором статьи про деструктивное поведение. По данным правоохранительных органов, он также продвигал свои идеи на конференции в Европейском университете в Санкт-Петербурге в 2024 году, где выступал с докладом на тему: "Еда, мусор, мерзость: фриганские трансформации пищевых отходов". Hill Foundation – зарегистрированная в Великобритании благотворительная организация. На сайте фонда заявлено, что он предоставляет стипендии для обучения в Оксфордском университете "россиянам с чрезвычайно высокими академическими способностями". Также стипендии предоставляются для обучения в Кембриджском университете, Даремском университете и в Королевской академии музыки. На сайте Оксфордского университета сообщается, что стипендия от фонда покроет 100% стоимости курса и предоставит грант на проживание. В материале израильского сайта академических новостей Madan от 2012 года сообщалось, что фонд сотрудничал с британским МИД в рамках программы стипендий Chevening Scholarship. На данный момент информации о таком сотрудничестве на сайте фонда нет. Судя по информации, опубликованной государственной комиссией по благотворительности Великобритании, фонд зарегистрирован по лондонскому адресу Хилл-стрит, дом 4 (4 Hill Street). По этому же адресу зарегистрирован фонд Ходорковского. Судя по отечности Hill Foundation, в 2021 году фонд получил грант в размере 564 тысяч фунтов стерлингов (761 тысяча долларов) от фонда Ходорковского*. После этого транзакций с фондом Ходорковского не было. При этом, согласно отчетности, в 2024-2025 годах Hill Foundation получил почти 5 миллионов фунтов стерлингов "от благотворительных фондов". Названия этих фондов не приводятся. Hill Foundation также получает сотни тысяч фунтов в качестве дохода от инвестиций. С 2021 года подробности финансовой отчетности фонд не раскрывает – почти во всех графах в разбивке доходов и расходов стоит прочерк N/A. Связи с фондом Ходорковского есть и у попечителей Hill Foundation. Всего попечителя три - профессор Джон Найтингейл, юрист Аластер Таллок и британский филолог-русист Катриона Келли. Таллок стал попечителем в 2007 году и является попечителям еще в двух фондах - New Eurasia Strategies Centre и Vinchel Foundation. Таллок также фигурирует на сайте фонда Ходорковского* в качестве одного из его попечителей, однако в карточке организации в государственном реестре его нет. Электронная почта с фамилией Таллока также является контактом фонда Ходорковского. Деятельность New Eurasia Strategies Centre направлена на "развитие образования в Российской Федерации путем предоставления стипендий студентам и пожертвований учебным заведениям". С 2021 года расходы и доходы фонда минимальны. Среди попечителей New Eurasia Strategies Centre – некий Глеб Ходорковский. Человек с таким же именем является сыном Михаила Ходорковского**.* Запрещенная организация, признанная нежелательной в России.** Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.

