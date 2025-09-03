https://ria.ru/20250903/rada-2039313516.html

В Раде рассказали о расходах Украины за 2025 год

В Раде рассказали о расходах Украины за 2025 год - РИА Новости, 03.09.2025

В Раде рассказали о расходах Украины за 2025 год

Расходы Украины за первые восемь месяцев этого года составили 2,5 триллиона гривен (60,4 миллиарда долларов), в то время как собственные доходы – почти вдвое... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T11:26:00+03:00

2025-09-03T11:26:00+03:00

2025-09-03T11:26:00+03:00

в мире

украина

россия

киев

денис шмыгаль

facebook

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/47/1514074734_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_fa8e619f16574373929d1d5423af756c.jpg

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Расходы Украины за первые восемь месяцев этого года составили 2,5 триллиона гривен (60,4 миллиарда долларов), в то время как собственные доходы – почти вдвое меньше, 1,45 миллиарда гривен (35 миллиардов долларов), сообщила глава комитета Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. "В январе-августе расходы общего фонда государственного бюджета составили 2,5 триллиона гривен (60,4 миллиарда долларов – ред.). А собственные доходы, напомню, 1,45 триллиона гривен 35 миллиардов долларов – ред.). Наибольшей статьей расходов остается национальная безопасность и оборона - 62,8% всех расходов общего фонда", - написала Пидласа на своей странице в соцсети Facebook*.По ее словам, в ситуации, когда расходы превышают доходы более чем на 25 миллиардов долларов, "говорить об уменьшении международной помощи и внутренних заимствований невозможно" При этом она отметила, что такая ситуация будет сохраняться до до завершения активных боевых действий. Пидласа 20 июля заявляла, что расходы Украины на сферу обороны по итогам 2025 года могут превысить 31% ВВП, что является наибольшим показателем в мире. В июле тогдашний премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Киев рассчитывает привлечь 39 миллиардов долларов внешней помощи для покрытия дефицита бюджета.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240906/minoborony-1971009738.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, денис шмыгаль, facebook