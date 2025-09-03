Путин назвал Зеленского действующим главой администрации Украины
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Владимира Зеленского "действующим главой администрации" Украины.
"Если просто с действующим главой администрации (Украины - ред.), так скажем, аккуратно проводить встречу. Можно, я никогда не отказывался от этого, если эта встреча хорошо подготовлена и будет вести к каким-то позитивным возможным результатам", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР.
Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.