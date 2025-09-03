https://ria.ru/20250903/putin-2039479855.html
Путин ответил на вопросы журналистов в Китае
Путин ответил на вопросы журналистов в Китае - РИА Новости, 03.09.2025
Путин ответил на вопросы журналистов в Китае
Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов в Китае. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T17:24:00+03:00
2025-09-03T17:24:00+03:00
2025-09-03T18:24:00+03:00
китай
россия
европа
владимир путин
си цзиньпин
сила сибири — 2
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039465049_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fff1a7cc3c66e5bc9c35e574e7bb6f34.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов в Китае. Российский лидер в завершение четырехдневного визита в КНР вышел к прессе. Журналисты спросили его о главных итогах визита и состоявшихся переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, а также про договоренности России и Китая о строительстве газопровода "Сила Сибири-2". Прозвучали и вопросы по урегулированию украинского кризиса. В том числе президента России попросили прокомментировать последние заявления в Европе о гарантиях безопасности для Украины.
https://ria.ru/20250903/putin-2039427448.html
китай
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039465049_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3e3b33e942a2a8c0c2e01574f0216ef3.jpg
Пресс-подход Путина по итогам поездки в Китай
Пресс-подход Путина по итогам поездки в Китай
2025-09-03T17:24
true
PT48M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, европа, владимир путин, си цзиньпин, сила сибири — 2, саммит шос в китае в 2025 году
Китай, Россия, Европа, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Сила Сибири — 2, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Путин ответил на вопросы журналистов в Китае
Путин в завершение четырехдневного визита в КНР ответил на вопросы журналистов