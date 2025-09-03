https://ria.ru/20250903/putin-2039479855.html

Путин ответил на вопросы журналистов в Китае

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов в Китае. Российский лидер в завершение четырехдневного визита в КНР вышел к прессе. Журналисты спросили его о главных итогах визита и состоявшихся переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, а также про договоренности России и Китая о строительстве газопровода "Сила Сибири-2". Прозвучали и вопросы по урегулированию украинского кризиса. В том числе президента России попросили прокомментировать последние заявления в Европе о гарантиях безопасности для Украины.

