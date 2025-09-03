Рейтинг@Mail.ru
Путин ответил на вопросы журналистов в Китае
17:24 03.09.2025 (обновлено: 18:24 03.09.2025)
Путин ответил на вопросы журналистов в Китае
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов в Китае. Российский лидер в завершение четырехдневного визита в КНР вышел к прессе. Журналисты спросили его о главных итогах визита и состоявшихся переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, а также про договоренности России и Китая о строительстве газопровода "Сила Сибири-2". Прозвучали и вопросы по урегулированию украинского кризиса. В том числе президента России попросили прокомментировать последние заявления в Европе о гарантиях безопасности для Украины.
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов в Китае.
Российский лидер в завершение четырехдневного визита в КНР вышел к прессе.
Журналисты спросили его о главных итогах визита и состоявшихся переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, а также про договоренности России и Китая о строительстве газопровода "Сила Сибири-2".
Прозвучали и вопросы по урегулированию украинского кризиса. В том числе президента России попросили прокомментировать последние заявления в Европе о гарантиях безопасности для Украины.
