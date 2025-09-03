Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о ходе четырех дней работы в Китае
17:46 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/putin-2039466681.html
Путин рассказал о ходе четырех дней работы в Китае
Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе четырех дней работы в Китае не возникало ничего, что можно было назвать конфронтационным началом. РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе четырех дней работы в Китае не возникало ничего, что можно было назвать конфронтационным началом. "В ходе дискуссий, в ходе двусторонних встреч никогда, ни разу за эти четыре дня не возникало ничего, что можно было бы назвать конфронтационным началом", - сказал Путин журналистам. Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, шос
Россия, Китай, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе четырех дней работы в Китае не возникало ничего, что можно было назвать конфронтационным началом.
"В ходе дискуссий, в ходе двусторонних встреч никогда, ни разу за эти четыре дня не возникало ничего, что можно было бы назвать конфронтационным началом", - сказал Путин журналистам.
Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
