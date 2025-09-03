https://ria.ru/20250903/putin-2039466681.html

Путин рассказал о ходе четырех дней работы в Китае

Путин рассказал о ходе четырех дней работы в Китае - РИА Новости, 03.09.2025

Путин рассказал о ходе четырех дней работы в Китае

Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе четырех дней работы в Китае не возникало ничего, что можно было назвать конфронтационным началом. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T17:46:00+03:00

2025-09-03T17:46:00+03:00

2025-09-03T17:46:00+03:00

россия

китай

пекин

владимир путин

си цзиньпин

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039437226_9:586:2608:2048_1920x0_80_0_0_b8825885bebf4fa2c3314fc79252b365.jpg

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе четырех дней работы в Китае не возникало ничего, что можно было назвать конфронтационным началом. "В ходе дискуссий, в ходе двусторонних встреч никогда, ни разу за эти четыре дня не возникало ничего, что можно было бы назвать конфронтационным началом", - сказал Путин журналистам. Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.

https://ria.ru/20250903/putin-2039454554.html

россия

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, шос