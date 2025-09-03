https://ria.ru/20250903/putin-2039466681.html
Путин рассказал о ходе четырех дней работы в Китае
Путин рассказал о ходе четырех дней работы в Китае - РИА Новости, 03.09.2025
Путин рассказал о ходе четырех дней работы в Китае
Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе четырех дней работы в Китае не возникало ничего, что можно было назвать конфронтационным началом. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T17:46:00+03:00
2025-09-03T17:46:00+03:00
2025-09-03T17:46:00+03:00
россия
китай
пекин
владимир путин
си цзиньпин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039437226_9:586:2608:2048_1920x0_80_0_0_b8825885bebf4fa2c3314fc79252b365.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе четырех дней работы в Китае не возникало ничего, что можно было назвать конфронтационным началом. "В ходе дискуссий, в ходе двусторонних встреч никогда, ни разу за эти четыре дня не возникало ничего, что можно было бы назвать конфронтационным началом", - сказал Путин журналистам. Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
https://ria.ru/20250903/putin-2039454554.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039437226_343:607:2264:2048_1920x0_80_0_0_edc19a0005a94f37ca779ecac47a7c1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, шос
Россия, Китай, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
Путин рассказал о ходе четырех дней работы в Китае
Путин: в ходе работы в Китае не возникало ничего конфронтационного