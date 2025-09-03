https://ria.ru/20250903/putin-2039459853.html

Путин назвал однополярный мир несправедливым

Путин назвал однополярный мир несправедливым - РИА Новости, 03.09.2025

Путин назвал однополярный мир несправедливым

Однополярный мир является несправедливым, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T17:29:00+03:00

2025-09-03T17:29:00+03:00

2025-09-03T17:39:00+03:00

владимир путин

в мире

китай

россия

пекин

си цзиньпин

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039457945_0:71:3186:1864_1920x0_80_0_0_b6aade632b9c32755918822ad55f0ca0.jpg

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Однополярный мир является несправедливым, заявил президент РФ Владимир Путин."Несправедливо, понятно, что это однополярный мир", - сказал Путин журналистам по итогам визита в КНР.Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.

https://ria.ru/20250903/putin-2039427448.html

китай

россия

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, в мире, китай, россия, пекин, си цзиньпин, шос