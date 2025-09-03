https://ria.ru/20250903/putin-2039459853.html
Путин назвал однополярный мир несправедливым
2025-09-03T17:29:00+03:00
2025-09-03T17:29:00+03:00
2025-09-03T17:39:00+03:00
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Однополярный мир является несправедливым, заявил президент РФ Владимир Путин."Несправедливо, понятно, что это однополярный мир", - сказал Путин журналистам по итогам визита в КНР.Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
