Путин: события на Украине используют для решения экономических вопросов

Путин: события на Украине используют для решения экономических вопросов

03.09.2025

События на Украине являются предлогом для решения вопросов экономического характера в отношении ряда стран, заявил президент России Владимир Путин.

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. События на Украине являются предлогом для решения вопросов экономического характера в отношении ряда стран, заявил президент России Владимир Путин. "События на Украине - это только предлог для решения вопросов экономического характера в отношении ряда стран, экономические связи с которыми кого-то не устраивают", - сказал Путин журналистам. Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.

