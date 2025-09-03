https://ria.ru/20250903/putin-2039456968.html
Путин рассказал о направлении деятельности ШОС
Путин рассказал о направлении деятельности ШОС - РИА Новости, 03.09.2025
Путин рассказал о направлении деятельности ШОС
Деятельность ШОС направлена на поиск наилучших путей развития стран организации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T17:24:00+03:00
2025-09-03T17:24:00+03:00
2025-09-03T17:41:00+03:00
шос
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444422_0:0:2958:1664_1920x0_80_0_0_ae819dd5f616bf6b1e00fffabdc69dc2.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Деятельность ШОС направлена на поиск наилучших путей развития стран организации, заявил президент России Владимир Путин."Деятельность ШОС, деятельность наших партнеров, в том числе стратегических, не направлена на борьбу с кем бы то ни было, она направлена на то, чтобы искать наилучшие способы развития нас самих: наших стран, наших народов, наших экономик", - сказал глава государства журналистам.
https://ria.ru/20250903/strana-2039451402.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444422_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_1c3e1f441009dbddbd5939ede841acb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шос, владимир путин, россия
ШОС, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал о направлении деятельности ШОС
Путин: деятельность ШОС направлена на поиск наилучшего развития стран-участниц