В Китае серьезно не обсуждали экономические санкции, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что серьезных обсуждений экономических санкций в Китае не велось. РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что серьезных обсуждений экономических санкций в Китае не велось."Вы знаете, как ни странно, мы практически эту тему не обсуждали", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли на встрече с партнерами по ШОС новый готовящийся пакет санкций.
