В Китае серьезно не обсуждали экономические санкции, заявил Путин
17:20 03.09.2025 (обновлено: 17:34 03.09.2025)
В Китае серьезно не обсуждали экономические санкции, заявил Путин
китай
владимир путин
санкции
в мире
россия
шос
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что серьезных обсуждений экономических санкций в Китае не велось."Вы знаете, как ни странно, мы практически эту тему не обсуждали", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли на встрече с партнерами по ШОС новый готовящийся пакет санкций.
китай, владимир путин, санкции, в мире, россия, шос
Китай, Владимир Путин, Санкции, В мире, Россия, ШОС
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что серьезных обсуждений экономических санкций в Китае не велось.
"Вы знаете, как ни странно, мы практически эту тему не обсуждали", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли на встрече с партнерами по ШОС новый готовящийся пакет санкций.
Путин подвел итоги визита в Китай
Вчера, 16:41
 
КитайВладимир ПутинСанкцииВ миреРоссияШОС
 
 
